Die Zschopauknirpse haben preisgekrönt gebastelt. Mit ihrem Modell vom Waldheimer Obermarkt gewannen sie den Bastelwettbewerb der VR Bank Mittelsachsen e.G..

Dieser stand unter dem Motto „Unterwegs in Mittelsachsen“. Als Preis hat die Kita das „VRmobil-Kinderbus“ gewonnen. Das ist eine Schiebekutsche für bis zu sechs Krippenkinder. Diese hat lenkbare Vorderräder, griffige Bremsen, Anschallgurte und ist als Cabrio nutzbar. Über 3000 Euro kostet so ein Gefährt.

Die Einrichtung kann den Kinderbus gut gebrauchen. Denn bei den alten Schiebewagen waren die Dächer recht ungangbar und einem großen Verschleiß unterlegen. Die Erzieherinnen freut am neuen Kindermobil vor allem, dass auch die Front geschützt ist und den Knirpsen nicht der Regen in die Gesichter peitscht.

Erzieherin Susan Speck hat das Bastelprojekt koordiniert, mit dessen Ergebnis sich die Kita Zschopauknirpse am Wettbewerb beteiligte. „Wir haben mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet, vieles davon ist wieder verwendet“, sagt sie. So besteht das Waldheimer Rathaus des Stadt-Modells aus einer Mc-Donalds-Verpackung. Die Grundplatte wiederum aus Pappmaché, das die Kinder ebenfalls selbst hergestellt haben. Und zwar aus zerrissenen und eingeweichten Eierpappen, wie Susan Speck berichtet.

Das Stadtmodell zeigt den Waldheimer Markt in der Vorweihnachtszeit. Da steht eine Pyramide drauf, die zwar nicht dreht, aber das hat ihr großes Vorbild in der Adventszeit 2021 wegen Motor- und Getriebeschadens auch nicht getan. Die Postmeilensäule fehlt auf der sehr gelungenen Kinderbastelei natürlich auch nicht. „Unsere Kindergartenkinder haben für die Krippenkinder gebastelt“, sagt Susan Speck. Denn eingebracht hat die Arbeit nun die Kinderkutsche für die Kleinen.

Die VR Bank Mittelsachsen hat übrigens zwei solcher Schiebegefährte vergeben. Denn bei dem Wettbewerb, an dem sich 30 Einrichtungen im Landkreis beteiligten, waren soviel tolle Beiträge eingegangen, dass sich die Genossenschaftsbank entschlossen hat, zwei Kita in ihrem Verbreitungsgebiet je einen Kinderbus zu spendieren. „Wir sind überwältigt von so viel Kreativität und Ideenreichtum der Kinder und Erzieher, sodass wir uns entschlossen haben gleich zwei Kinder-Kleinbusse zu verlosen“, sagt Angelika Belletti, Vorstand der VR Bank Mittelsachsen.

So ging auch ein Kinder-Kleinbus in eine Einrichtung nach Freiberg. Dort hatten die Kinder den Freiberger Tierpark gebastelt. Und die andere Kinderkutsche ist nach Waldheim gekommen, wo man sie demnächst im Stadtbild wird sehen können.

108 Kinder besuchen derzeit die Kita Zschopauknirpse an der Kriebsteiner Straße in Waldheim. Die Volkssolidarität ist Träger der Einrichtung, zu der zwei Gebäude gehören. Der Altbau für den Kindergarten und der Neubau für die Krippe. Im kommenden Jahr steht wieder ein großes Jubiläum an, wenn es heißt: 75 Jahre Kita Zschopauknirpse Waldheim.

Von Dirk Wurzel