Döbeln: Wann gibt’s wieder höhere Zinsen?

Region Döbeln

Bekommen wir bald wieder Zinsen auf unsere Sparguthaben oder nicht? Mit Hubert Temmeyer referierte Mittwochabend ein Finanz-Experte im Welwel Döbeln, von dem sich mancher unter den Gästen dazu eine Antwort erhoffte. Der Präsident der Deutschen Bundesbank-Hauptverwaltung in Sachsen und Thüringen drückte sich vorsichtig aus: „Auf mittlere Sicht wird die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder anheben.“ Zeitlich etwas mehr eingrenzen wollte oder konnte Temmeyer die Aussage „mittlere Sicht“ nicht.

Rück- und Ausblicke

Der Bundesbanker war einer Einladung der drei Döbelner genossenschaftlichen Unternehmen gefolgt, die ihren 9. gemeinsamen Neujahrsempfang ausrichteten. Unter dem Motto „Ein Gewinn für alle“ gaben die Vorstände von VR-Bank Mittelsachsen, Raiffeisen Handelsgenossenschaft (RHG) Mittelsachsen und Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln (WGF) Rück- und Ausblicke.

Auf Geldentwertung einstellen

VR-Bank-Chefin Angelika Belletti äußerte sich hinsichtlich der Zinsen skeptischer und drastischer als Hubert Temmeyer. „Unser Wunsch, dass es mit dem Wechsel an der Spitze der EZB zu einer Änderung der Zinspolitik kommt, hat sich nicht erfüllt. Wir müssen uns langfristig auf die Entwertung unserer Geldvermögen einstellen.“ Negativzinsen werde auch die VR-Bank weitergeben müssen. Eine Steigerung des Wertpapiergeschäfts sei hingegen eine positive Auswirkung der Situation. Auch wenn die Online-Filiale immer mehr an Bedeutung gewinnt, wolle die VR-Bank Mittelsachsen an der persönlichen Beziehung zum Kunden und an der lokalen Erreichbarkeit festhalten. Die Ausschüttung einer Dividende, also die Beteiligung der Mitglieder am Erfolg, gibt es nur bei Genossenschaftsbanken, sagte Belletti.

Viel Engagement im Ehrenamt

Der Leerstand im Bestand der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt liegt nach wie vor deutlich unter dem sächsischen Durchschnitt, berichtete WGF-Vorstand Sven Viehrig. Das ganze Team des Großvermieters und die Geschäftspartner wie Handwerksbetriebe hätten ihren Anteil an diesem Erfolg. Viehrig sprach auch das große ehrenamtliche Engagement der WGF-Mitglieder an, die sich in mittlerweile 25 verschiedenen Gruppen betätigen. Auch in diesem Jahr werde es in fast allen Wohngebieten der WGF Umbau- und Sanierungsmaßnahmen geben. Das Projekt „Junges Wohnen“ soll fortgeführt und das Berufsschulzentrum dafür als Partner gewonnen werden.

In Logistik investieren

Die RHG Mittelsachsen, hinter der ein erfolgreiches Jahr mit 16 Auszubildenden liege, wolle weiter in die Logistik und in die Fuhrparktechnik investieren, erklärte deren Vorstand Torsten Hamann. Die Modernisierung der Standorte Mügeln und Döbeln, ein neues Beleuchtungskonzept und höhere Sozialleistungen für die Mitarbeiter sind laut Hamann im Vorjahr umgesetzt worden. Zum wachsenden Online-Handel erklärte der Vorstand: „Auch wir müssen uns in diese Richtung öffnen, um unseren Kunden eine zeitgemäße Einkaufsmöglichkeit zu bieten.

600 Euro für Musikschule

Die drei Genossenschafts-Unternehmen spenden zusammen 600 Euro für die Musikschule Döbeln. Den symbolischen Scheck konnten die Blechbläsergruppe um Andreas Berger entgegennehmen, die den musikalischen Schlusspunkt unter den Neujahrsempfang setzte.

Von Olaf Büchel