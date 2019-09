Döbeln: Warmer September, süßer Wein

Döbeln

Schon von weitem hörte man die Musik des Blaswerk Meißen. Sie traten auf dem elften Döbelner Weinfest der besonderen Art auf. Neben der Musik gab es natürlich auch zahlreichen Wein aus verschiedenen Orten und Ländern.

Herbstlich geschmückt mit Blumen, Rebstockranken und Maispflanzen standen die Weinhütten am Wochenende auf dem Lutherplatz rund um die Nikolaikirche. Die Weinhändler boten das säurehaltige Getränk aus Italien, Frankreich, aber auch aus Regionen Deutschlands an. Manche von ihnen sind selbst Weinbauer. So auch Gunter Weber aus Wendishain. Er besitzt ein Stück der Meissner Weinberge und keltert zudem selbst.

Guter Wein braucht einen warmen September

„Es ist etwas von hier“, sagte er über die Besonderheit des regionalen Weines. „Letztes Jahr war ein gutes Weinjahr“, erzählte Weber. Das läge an der Temperatur. Dadurch wurde der Wein zwar süßer, allerdings bräuchten Kellermeister einen warmen September. „Man muss nur zeitig die Weintrauben lesen, dann wird der Wein auch säuerlicher“, erklärte Weber, der Mitglied des Döbelner Weinbauvereins ist. „Der Meissner Wein ist einfach rund im Geschmack“, erläuterte auch Nicole Sauer, die am Stand vom Weingut Mariaberg arbeitete. Manche seien fruchtig oder blumig. „Die verschiedenen Geschmäcker sind einfach sehr gut“, sagte sie. Beide prophezeiten für dieses Jahr eine gute Weinernte.

Ob man einen Wein gut oder schlecht findet, ist oftmals auch von der Tagesform abhängig oder wo man diesen trinkt. „Als wir einmal in Bulgarien waren, haben wir einen sehr säurehaltigen Wein getrunken. Zu den 36 Grad war es der perfekte Durstlöscher“, erzählte Weber. Im Winter sei der selbe Wein allerdings zu säuerlich gewesen. Zudem sei die Qualität eines Weines Geschmackssache. „Ich probiere gerne regionalen Wein“, sagte er. Ob regional oder aus einem anderen Land, der Säureanteil sollte nie unter vier einhalb und über fünf einhalb Gramm pro Liter liegen. „Ich benutze immer ein einfaches Messgerät dafür“, erzählte Weber. Große Weingüter haben aufwendigere Geräte. „Hauptsache man macht den Wein mit Lust und Liebe“.

Mit regionalem Wein ein Zeichen setzen

Das Ehepaar Schreiber ließ sich einen südafrikanischen Wein munden. „Ich wollte einen Rosé, der zum Flammkuchen passt. Aber eigentlich wäre uns ein regionaler Wein lieber gewesen“, erzählte der Mann. „Wir wollen schließlich etwas für die Umwelt tun. Irgendwo muss man ja anfangen“, fügte Frau Schreiber hinzu. Das Ehepaar war bereits auf dem Erntedankfest in Klosterbuch und wollte noch weiter auf das Strohbuttenfest. „Wir waren noch nie auf dem Döbelner Weinfest, deshalb wollten wir es mal ausprobieren. Das Ambiente ist auf jeden Fall sehr schön“, sagten sie.

Zwei Bühnen waren aufgestellt. Neben der Bläserband, war unter anderem auch eine irisch-deutsche Folkband da. Zudem wurde die „Döbelner Reblaus“ gekrönt.

Von Nicole Grziwa