Waldheim

Am heutigen Montag haben die Abrissarbeiten an der Härtelstraße 39 begonnen. Das Landratsamt Mittelsachsen lässt das Eckhaus per Ersatzvornahme wegreißen, da es eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Nachdem in den sozialen Netzwerken im Internet Kritik an dem Vorhaben laut wurde, hat Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) nun reagiert.

Verfall nicht mehr tragbar

Ebenfalls in den sozialen Netzwerken im Internet verteidigt er den Abriss. „Wenn natürlich ein Gebäude einen derartigen und nicht mehr tragbaren Verfall aufweist, dann sind wir in der Verantwortung und müssen handeln“, schreibt Steffen Ernst. „Die Stadt Waldheim ist sehr dankbar, dass die finanziellen Mittel für den Abriss der Gefahrenstelle an der Härtelstraße, Ecke Bahnhofstraße, über unseren Landkreis zur Verfügung gestellt werden.“

Stadtbild wandelt sich – seit 1198

Dass das markante Eckhaus, das im Erdgeschoss einmal die Molkerei Hirsch beherbergte, dem Stadtbild fehlen wird, ist auch dem Waldheimer Bürgermeister bewusst. „Natürlich schmerzt es, wenn wieder ein Objekt dieser Art verschwindet“, schreibt Steffen Ernst. Aber: „Seit 1198 verändert sich unser Stadtbild ständig und so wird es auch weiterhin (notwendig) sein.“

Verschwundene Hoffnung

Der Abriss der Härtelstraße 39 kostet den Steuerzahler rund 140 000 Euro. Denn soviel Geld gibt der Landkreis für das Vorhaben aus, stellt die Kosten dann aber dem Döbelner Eigentümer in Rechnung.

Vor anderthalb Jahren sah es danach aus, als ob es Hoffnung für das Eckhaus gäbe. Wenn er die Mittel hätte, würde er das Gebäude schon längst wieder in Ordnung gebracht und saniert haben, erklärte damals der Döbelner Eigentümer gegenüber lvz.de. „Das ist bereits alles genehmigt. Wir warten allerdings noch auf die Zusage der Bank“, sagte er damals.

Von Dirk Wurzel