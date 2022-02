Döbeln/Chemnitz

Der Messermann vom Staupitzbad steht wieder vor Gericht. Es geht um Straftaten, die der 28-jährige Rumäne in Döbeln begangen haben soll. Teilweise klingen die Vorwürfe bizarr. So traf ihn die Polizei am 5. Juni 2021 auf dem Körnerplatz an, nur mit einer Unterhose bekleidet in einem geistig verwirrten Zustand.

Acht Zentimeter lange Schnittwunde

Versuchte gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, versuchte Sachbeschädigung – aber auch einen Messerangriff enthält die Litanei an neuen Anklagen gegen den Rumänen. So sei er am 24. Mai 2021 auf dem Döbelner Körnerplatz auf eine Iraker mit einem Messer mit zehn Zentimeter langer Klinge losgegangen, habe dem Geschädigten eine acht Zentimeter lange Schnittwunde an der Hand zugefügt, die stark geblutet habe.

Drohung gegen Polizisten

Als ihn die die Polizei später an seiner Wohnadresse aufsuchte, habe er die Beamten mit einer Bierflasche beworfen, aber um drei Meter verfehlt. Am 5. Juni 2021 dann der Unterhosenauftritt. Sechs Polizeibeamte kamen hinzu, weil Anwohner die Polizei riefen. So habe er sich gewehrt, als ihn die Beamten fixieren wollten und die beleidigt und bedroht. „Er sagte: ,Ich kenne Euch alle und mache euch tot“, trug Oberstaatsanwalt Jörg Rock aus dem Anklagesatz vor. Zudem habe er geäußert, sich im Darknet ein Maschinengewehr zu besorgen und die Polizisten zu erschießen. Einen Rettungssanitäter habe er angespuckt und am Bein getroffen.

Ließ Fünf-Punkt-Fixierung Angeklagten austicken?

Später in der Klinik in Zschadraß habe er einer Krankenschwester 15 Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Frau war mehrere Tage krank. „Er wurde in der Klinik fixiert – mit einer Fünf-Punkt-Fixierung“, sagte Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, der Verteidiger des Angeklagten. Beide Arme, beide Beine und der Oberkörper seines Mandanten seien festgeschnallt gewesen. Angeordnet hatte das Festschnallen das Amtsgericht Grimma. Das Landgericht Leipzig hob auf Beschwerde des Verteidigers den Fixierungs-Beschluss aber später auf.

Gefängnis oder Psychiatrie?

Die 4. Große Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz verhandelt diese Anklagen. Das Landgericht ist zuständig, weil die Frage zu klären ist, ob der Angeklagte im Maßregelvollzug untergebracht werden muss. Das geht bereits aus dem Eröffnungsbeschluss der Kammer hervor, den der Vorsitzende Richter Jürgen Zöllner vortrug. „Zunächst lag eine Antragsschrift im Sicherungsverfahren vor, diese wurde ins Strafverfahren übergeleitet.“ Sicherungsverfahren bedeutet: Die Staatsanwaltschaft beantragt gleich, sogenannte Maßregeln der Besserung und Sicherung anzuordnen. Eine dieser Maßregeln ist die Unterbringung in der Psychiatrie, der Maßregelvollzug. Darum sitzt auch ein psychiatrischer Sachverständiger mit in der Verhandlung.

Erst nach bürgerlichem Recht untergebracht

Voraussetzung dafür sind Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit aufgrund seelischer Störungen, schwerer seelischer Abartigkeiten oder geminderter Intelligenz. Bis vor kurzem hieß letzteres im Gesetz tatsächlich noch „Schwachsinn“. Zudem muss ein Hang vorliegen, schwere Straftaten zu begehen. Maßregelvollzug ist eine Mischung aus Psychiatrie und Gefängnis. Zunächst war der 28-Jährige nach bürgerlichem Recht in der Psychiatrie untergebracht, weil er eine Gefahr für sich und andere darstellte. Seit 30.August 2021 ist er nach Paragraf 126a der Strafprozessordnung untergebracht – sitzt quasi in der geschlossenen Psychiatrie in Untersuchungshaft.

Das sind die Anklagen 1. Am 3. Mai 2021 soll der 28-Jährige eine Bierflasche in den Abendstunden auf ein Fenster an der Döbelner Burgstraße geworfen haben. Die Flasche zerschellte am Fenster, das blieb aber kurioserweise heil. Die Bewohner hatten es vor dem Einschlag zugemacht. Versuchte Sachbeschädigung, versuchte gefährliche Körperverletzung. 2. Am 21. Mai soll der Rumäne in den Abendstunden im Park am Döbelner Wettinplatz einen Äthiopier ins Genick und an den Kopf geschlagen haben, woraufhin der 64-Jährige zu Boden ging und eine stark blutende Platzwunde erlitt. Körperverletzung. 3. Am 24. Mai, Pfingstmontag, 2021 habe der Angeklagte einen Iraker auf der Brücke zwischen Körnerplatz und Zwingerstraße mit einem Messer (Klingenlänge: zehn Zentimeter) verletzt und ihm eine acht Zentimeter lange Schnittwunde an der Hand zugefügt, die mit mehreren Stichen genäht werden musste. Gefährliche Körperverletzung. 4. Als später am 24. Mai die Polizei zur Wohnadresse des 28-Jährigen kam, habe er eine Bierflasche in deren Richtung geworfen, die Beamten aber verfehlt. Versuchte gefährliche Körperverletzung. 5. Am 5. Juni turnte der Angeklagte nur mit einer Unterhose bekleidet auf dem Körnerplatz rum und machte einen geistig verwirrten Eindruck. Polizei und Rettungsdienst trafen ein. Gegen eine Fixierung habe er sich gewehrt, indem er seine Arme vor den Körper klemmte. Die Polizisten habe er wie folgt bedroht: „Ich kenne Euch alle und mach euch tot“, „Ich haue Dir mit einer Machete den Kopf ab“, „Ich besorge mir ein Maschinengewehr im Darknet und knalle Euch ab“. Zudem habe er nach einem Rettungssanitäter gespien und den Mann am Hosenbein erwischt. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung. 6. Am 23. Juli 2021 habe er in seinem Patientenzimmer in der Psychiatrie Zschadraß einer Krankenschwester 15 mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, die Frau war mehrere Tage arbeitsunfähig. Körperverletzung.

Ein Messerangriff hatte den 28-Jährigen schon mal ins Gefängnis gebracht. Vor drei Jahren verurteilte ihn ein Schöffengericht im Amtsgericht Chemnitz wegen der Messerattacke im Staupitzbad und weiterer Straftaten zu dreieinhalb Jahren Haft Gesamtstrafe. Im Februar 2019 senkte eine Berufungskammer des Landgerichts die Strafe auf drei Jahre. Lange war der Rumäne noch nicht wieder frei, als er erneut die Döbelner Polizei beschäftigte und sich neue Anklagen einfing.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel