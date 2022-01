Döbeln: Warum der Spielplatz am Roten Kreuz zum Streitobjekt wird

Döbeln

Der neue Spielplatz für die Kinder der Ortsteile Gärtitz, Am Roten Kreuz und Pommlitz wird deutlich teurer. Das hat der Döbelner Stadtrat am kommenden Donnerstag auf dem Tisch. Im jüngsten Hauptausschuss wurde darum bereits gestritten.

Im September 2020 hatte der Stadtrat auf Initiative der CDU den Bau des neuen Spielplatzes Am Roten Kreuz beschlossen und dafür 20 000 Euro aus Mitteln der Wappenhenschstiftung bereitgestellt. Eltern aus Gärtitz, Pommlitz und Am Roten Kreuz hatten zwei Jahre zuvor eine Initiative gestartet und an die Stadt herangetragen, dass in den drei Stadtteilen aufgrund vieler zugezogener junger Familien der dringende Bedarf für einen Spielplatz bestehe. Die CDU-Stadträte Ingo Kutsch und Rico Kretschel nahmen sich der Elterninitiative an und suchten gemeinsam nach einem geeigneten städtischen Grundstück, dass für die Kinder aus Gärtitz und Pommlitz gleich gut erreichbar ist. Der jetzt für den Spielplatz vorbereitete Standort am Rande der Siedlung am Roten Kreuz wurde mit zahlreichen Eltern vor Ort besichtigt und als abgestimmter Vorschlag von den beiden CDU-Abgeordneten im Stadtrat eingebracht. Die Stadtratsmehrheit beschloss den Spielplatzbau am Standort. Lediglich die ehemalige AfD-Fraktion (heute Jetzt für unser Döbeln) stimmte dagegen. Sie hatte als Gegenvorschlag eine bereits vorbereitete Spielplatzfläche am Rande der in den 1990er Jahren gebauten Eigenheimsiedlung an der Erich-Kästner-Straße wieder entdeckt, die in den letzten 25 Jahren in Vergessenheit geraten war. Die nun entstanden Mehrkosten am mehrheitlich beschlossenen Spielplatzstandort Am Roten Kreuz nimmt Jetzt- Für-unser-Döbeln-Fraktionschef Dirk Munzig zum Anlass, allen Beteiligten Unfähigkeit vorzuwerfen und eine Stadtratsentscheidung einzufordern.

Eigentlich darf der Hauptausschuss über Summen bis 50 000 Euro entscheiden und hätte die 45000 Euro Mehrkosten freigeben können. „Wir haben kein Problem damit und legen das ganz transparent dem Stadtrat vor“, so Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). Die ursprünglich geplanten 20 000 Euro Kosten für den Spielplatzbau basierten auf Erfahrungen, etwa beim Bau des Spielplatzes am Hauptbahnhof. „Wir haben das Bauen auf dem Stück Ackerland am Roten Kreuz unterschätzt. Das Gelände ist feucht und schlammig, der schwere Lehmboden sehr wasserundurchlässig“, gesteht der Oberbürgermeister ein. Mittlerweile ist von der von Firma Baulogistik ein Wall aufgeschoben worden, der auch als Windschutz dient und bepflanzt wird. Eine Entwässerung mit Drainagen wurde eingebaut und die Zufahrt befestigt. „Wenn wir das nicht so umgesetzt hätten, wäre ein Aufstellen der Spielgeräte unmöglich“, sagt Michael Thürer, zuständiger Sachgebietsleiter im Rathaus. Er verteidigt auch den gewählten Standort. Dieser sei aus einer bürgerschaftlichen Initiative aus diesen Ortsteilen hervorgegangen. Da könne man nicht einfach einen anderen Standort am Rande der Erich-Kästner-Straße dagegen ausspielen, für den es aktuell kein solches Interesse gibt.

Das Gelände an der Erich-Kästner-Straße war im Bebauungsplan für die Eigenheimsiedlung vor etwa 25 Jahren als Spielplatz vorgesehen und vorbereitet, aber später nie mit Spielgeräten bestückt worden. Offensichtlich gab es auch aus der Siedlung all die Jahre kein Interesse mehr an einem Spielplatz am Rande der Eigenheime.

Der jetzt erschlossene neue Spielplatzstandort soll nun, sobald es die Witterung zulässt, fertiggestellt und mit Spielgeräten wie einer Nestschaukel, einem Piratennest, einer Zweierschaukel, einem Kletterzelt, einem Karussell, einem Kletterturm sowie Sitzgelegenheiten ausgestattet werden. Im Sommer soll der neue Spielplatz nutzbar sein. Die sich anschließenden Ackerflächen zwischen dem Roten Kreuz und Gärtitz sind im städtischen Besitz. Langfristig wären sie bei entsprechendem Bedarf auch als Eigenheimbaugebiet vorstellbar.

Von Thomas Sparrer