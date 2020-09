Döbeln: Warum diese Volksverhetzung straffrei bleibt

Döbeln

Solche Kommentare gehen gar nicht. Das machte Staatsanwältin Dr. Mende jetzt einer Döbelnerin klar. Der Frau lag zur Last, auf der Facebook-Seite einer rechtsextremistischen Partei ganz üble Kommentare gegen Ausländer abgelassen zu haben, diese als „Scheißpack“ bezeichnet zu haben, als „Schmarotzer“, an die „Merkel, die Sau unser Geld“ verschwenden würde. „Das ist menschenverachtend und unerträglich“, sagte die Staatsanwältin dazu.

Einspruch eingelegt

Und es ist es auch strafbar. Denn das Strafrecht schränkt die Meinungsfreiheit ein. Ganz legal übrigens, das steht so in Artikel 5 unserer Verfassung. Wegen Volksverhetzung sollte die Frau 30 Tagessätze zu 20 Euro Geldstrafe zahlen. Das Gericht hatte ihr einen Strafbefehl zugeschickt. „Wäre es keine Volksverhetzung, hätte ich den Strafbefehl nicht unterschrieben“, sagte Richterin Nancy Weiß. Sie verhandelte den Einspruch, den die Endvierzigerin gegen dieses schriftliche Urteil eingelegt hatte, das ohne vorherige Hauptverhandlung ergangen war. So kam es nun zum Prozess.

In dubio pro reo

Und an deren Ende hatte Richterin Weiß Zweifel an der Schuld der Angeklagten. Rechtsanwalt Andreas Baereke, der Verteidiger der Döbelnerin, hatte diese erfolgreich gesät. Mit einer Strategie, die an advokatische Winkelzüge aus amerikanischen Krimiserien erinnerte. Er gab für seine Mandantin zu Protokoll, dass auch ihr Mann die Zugangsdaten für das Facebookprofil seiner Frau kenne. Die Mandantin bestritt die Tat. So stand die Möglichkeit im Raum, dass auch der Döbelner die justiziablen Kommentare abgesetzt haben kann. Genau weiß man das zwar nicht, weil der Mann als Zeuge nichts sagte, von seinem guten Recht Gebrauch machte, nicht gegen seine Frau auszusagen. Aber es reichte der Richterin, die Döbelnerin als nicht überführt anzusehen. Die Staatsanwältin war da zwar anderer Meinung aber am Ende entscheidet die Richterin. „Ein Tatnachweis ist nicht zu führen“, begründete sie den Freispruch. „Im Zweifel war sie es nicht.“ Zuvor hatte Nancy Weiß überprüft, ob der Ehemann ein Facebookprofil hat. Hat er nicht. So könne es durchaus sein, dass er das Profil seiner Frau nutzt.

Diffamierend und menschenverachtend

Richterin Weiß machte der Endvierzigerin aber auch klar, was sie von solchen Kommentaren hält. Nämlich nix. „Das ist diffamierend und menschenverachtend.“ Die Frau solle sich überlegen, wer alles mitliest, zum Beispiel künftige Arbeitgeber. „Im Zweifel stehen Sie dafür grade, was auf ihrem Profil steht.“ Und auch, dass sie jetzt angezählt sei, die Ermittlungsbehörden ein Auge auf sie haben, ließ Richterin Weiß die Freigesprochene wissen.

Verteidigungsmasche schon mal erfolgreich

Mit der Strategie, einen Zeugen als möglichen Alternativtäter ins Spiel zu bringen, der mit der angeklagten Person so verwandt ist, dass Zeugnisverweigerungsrecht, war Andreas Barekes Anwaltskollege Martin Göddenhenrich ebenfalls schon erfolgreich. Er ersparte seinem Mandanten eine Geldstrafe wegen Volksverhetzung. In diesem Fall war es der Sohn, der in Kenntnis der Zugangsdaten des Facebooksprofils seines Vaters die strafrechtlich relevanten Kommentare verfasst haben könnte. Genau weiß man das aber nicht, weil der Sohn das Zeugnis verweigerte.

Das aktuelle Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel