Waldheim

In der Förderschule Waldheim ist schon vor Heiligabend Bescherung. Denn am Mittwoch packen 16 Schüler Geschenke aus. Geschenke, die ihnen der Lions-Club Döbeln vorbei gebracht hat. Normalerweise kommen die Förderschüler in der Adventszeit auch in die Weihnachtsbäckerei von Franziska und Patrick Seyffarth. In diese verwandelt sich nämlich dann die Backstube der Bäckerei Körner in Großweitzschen. Aber das klappte in diesem Jahr wieder nicht wegen Corona. Also schickte die Bäckerei Plätzchen und Kuchen nach Waldheim.

„Dass wir uns um die Förderschüler kümmern, hat Tradition beim Lions-Club Döbeln“, sagt Torsten Bruß, Präsident der Döbelner Lions. Das Engagement beschränkt sich nicht nur auf die Bescherung der Waldheimer Förderschüler. Viele Kinder und Jugendliche, die diese Schulen im Altkreis Döbeln besuchen, bekommen was. Soziales Engagement wird beim Lionsclub groß geschrieben.

Im Sommer spendiert die Wohltätigkeitsorganisation den Förderschülern eine Fahrt in den Freizeitpark nach Plöhn im Voigtland. Der Club bezahlt einen Bus und den Eintritt. „Da freuen sich die Schüler schon vorher drauf, auch auf die Geschenke zu Weihnachten“, sagt Marion Döring, stellvertretende Schulleiterin der Förderschule Waldheim.

Auch Bäckermeister Patrick Seyffarth war es immer eine Freude, wenn die Schüler in die Weihnachtsbäckerei nach Großweitzschen kamen. Der Begriff von den strahlenden Kinderaugen ist in diesem Zusammenhang keine Floskel. Und so seufzte die Lionsrunde zur Geschenkübergabe am Dienstag in der Förderschule Waldheim leise über den Verzicht, den uns die Pandemie aufzwingt.

Über 100 Schüler besuchen die Waldheimer Förderschule. 16 von ihnen bekommen Geschenke. Wie wird eigentlich ausgewählt, wer was bekommt? „Das geschieht nach sozialen Gesichtspunkten. Auch achten wir darauf, dass nicht immer dieselben Schüler beschenkt werden“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Wer wenig hat und wenig bekommen würde, hat große Chancen auf ein Geschenk von den Lions. Und so packen einige der Schüler der 1. bis 5. Klasse am heutigen Mittwoch unter anderem Spielzeug aber auch Anziehsachen aus.

Auf die Förderschule selbst wartet auch noch eine Bescherung. Diese bekommt nämlich interaktive Tafeln. Die sind wie große berührungsempfindliche Computerbildschirme. Zwar kann man mit speziellen Stiften auf den Oberflächen auch was anschreiben. Auch Filme und ganze Tafelbilder können die Lehrer und auch die Schüler auf die interaktiven Tafeln einspielen. Reibungslos verlief Bau, um die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Und die Geräte sind auch schon in Waldheim angetroffen. Aber laut Marion Döring gibt es Lieferengpässe bei den Halterungen. Wahrscheinlich kommen die neuen Tafeln, erstmal sind es fünf Stück, im Januar an die Wände der Klassenzimmer.

Besuch vom Döbelner Lions-Club hatte Marion Döring (m.) am Mittwoch. Maik Schroeder (v.l.), Lothar Günther, Torsten Bruß und Patrick Seyffarth brachten der stellvertretenden Leiterin der Förderschule Waldheim Geschenke für die Schüler mit.

Von Dirk Wurzel