Waldheim

Er würde es wieder tun. Stünde Frank Schreiber nochmal am Anfang seines Berufslebens würde er wieder Lehrer werden und in der Leitung von Schulen mitwirken. Aber Frank Schreiber hat sein Berufsleben hinter sich. Am Mittwoch verabschiedeten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer den stellvertretenden Schulleiter der Oberschule Waldheim in den Ruhestand. Die kleine Feier war dann gleich die inoffizielle Einweihung des Mehrzweckraums im neuen Anbau der Oberschule.

Damit der Ruheständler nicht im Regen steht: Der Waldheimer Oberschul-Direktor Jan Genscher (l.) schenkt seinem Stellvertreter Frank Schreiber einen Schul-Schirm zum Abschied. Quelle: Dirk Wurzel

„Nach der Wende hat es viel Freude gemacht eine Schule zu leiten. Wir hatten damals wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten“, erinnerte sich der Pensionär an seine lange Laufbahn im Schuldienst. 41 Jahre dauerte diese insgesamt, 31 Jahre davon war Frank Schreiber in leitenden Funktionen tätig. Unter anderem als stellvertretender Direktor der Körnerplatzschule in Döbeln, dann als Direktor der Peter-Apian-Mittelschule Leisnig. Dieses Amt übte er zeitgleich zum Vize-Direktorat der Waldheimer Mittelschule aus. Erst seit 2013 heißt die Mittelschule in Sachsen dank der damals mitregierenden FDP wieder Oberschule.

„Für mich wäre diese Doppelbelastung unvorstellbar“, sagte Jan Genscher, Leiter der Oberschule Waldheim. Er würdigte Frank Schreiber als zuverlässigen und belastbaren Kollegen, der keinen Tag krank gewesen sei. „Als ich mich, und das ist noch gar nicht so lange her, um die Stelle als Leiter der Oberschule Waldheim beworben habe, kamen viele Fragen, ob ich wüsste, was da auf mich zukommt und ich mir das gut überlegt habe. Mit einem Stellvertreter wie Herrn Schreiber ist dann der Herr Genscher gar nicht mal so schlecht gestartet“, sagte Jan Genscher.

Schüler sagen leise tschüss und auf Wiedersehen

Die künftige stellvertretende Leiterin der Oberschule Waldheim leitete den Kulturbeitrag der Schüler zur kleinen Abschiedsfeier. Katrin Lowag, als Musiklehrerin die Meisterin der klingenden Muse in der Oberschule Waldheim, spielte erst zusammen mit einer Schülerin ein Übungsstück, dann mit einem Schüler ein Ostinato von Daniel Hellbach und begleitete schließlich einen gemischten Chor stimmlich und instrumental am Klavier.

„Wir sagen leise tschüss“, hieß es in diesem mehr oder weniger selbst komponierten Lied. Normalerweise hätte Katrin Lowag wesentlich mehr musikalische Schüler für das Rahmenprogramm aufbieten können. Aber das erlaubt der Infektionsschutz derzeit nicht.

Fünf Bäume für den Biologen

Die Schüler verabschiedeten ihren stellvertretenden „Direx“ mit einem verschmitzten und einem grünen Geschenk. So gab es zum einen Vertretungsplan. Wenn es im Ruhestand mal langweilig wird, kann Frank Schreiber, das tun, was er in der Wahrnehmung der Schüler in der Oberschule Waldheim viel getan hat – den Vertretungsplan bauen. Und dann gab es noch einen Gutschein über fünf Bäume, die im Namen Frank Schreibers gepflanzt werden. Er unterrichtete selbst auch, und zwar Biologie und Sport. „Hier wird sie so schnell keiner vergessen“, sagten die Schüler.

Frank Schreiber geht gut beschirmt in den Ruhestand. Denn Jan Genscher gab ihm noch einen Regenschirm mit Oberschule-Waldheim-Schriftzug als Abschiedsgeschenk mit. Den Ruhestand will der noch 64-Jährige erstmal ruhig angehen. Sport wird eine Rolle spielen, sagt er. Jetzt ist genügend Zeit für das Laufen.

Von Dirk Wurzel