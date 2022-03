Döbeln: Wegen knapp 15 Euro ins Gefängnis – warum 20-Jährigen aus Döbeln genau das passiert

Döbeln

Der große Bruder kennt bereits das Gefängnis von innen. Nun soll es auch der kleine Bruder diese Erfahrung machen. Eigentlich wegen einer Bagatelle, aber es gibt eine Vorgeschichte.

Wegen Süßigkeiten und Lebensmitteln im Wert von 14,65 Euro stand der junge Döbelner vor dem Jugendschöffengericht im Amtsgericht Döbeln. Diese Sachen soll der 20-Jährige im Oktober vergangenen Jahres aus dem Kaufland in Döbeln gestohlen haben. Zudem soll er dort nachdem ihm Hausverbot erteilt wurde, zweimal den Laden betreten haben. So kam noch Hausfriedensbruch dazu.

Vorbestrafter erfüllt Auflagen nicht

Zuletzt stand der Angeklagte im August 2021 vor Gericht. Damals wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung und Wohnungseinbruchsdiebstahls zu sechs Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Zu seinen Bewährungsauflagen gehörten 120 Stunden gemeinnützige Arbeit und Termine bei der Suchthilfe, da der Döbelner bereits wegen seiner Drogensucht auffällig geworden war. Diese Auflagen hatte er jedoch nie erfüllt. Und bestätigte die Frage der Richterin, ob er denn keinen Bock gehabt habe, mit ja.

Gleichgültiges Nuscheln auf der Anklagebank

Generell machte sich der Angeklagte keine Mühe, ein gutes Bild von sich vor Gericht zu zeigen. Auf die Nachfragen der Anwesenden reagierte er nur nuschelnd und wirkte stets gelangweilt und gleichgültig. Auch sein Verteidiger scheiterte daran, ihm ins Gewissen zu reden. Denn er versuchte ihm und dem Gericht zu zeigen, dass der Angeklagte nicht gänzlich aufgehört hätte, sich um ein besseres Leben zu bemühen. Der junge Döbelner brach zwar in der neunten Klasse die Schule ab, arbeitete jedoch stets in verschiedenen Jobs, auf die er sich beworben hatte. Zugleich merkte die Staatsanwältin aber auch an, dass er in jenen Jobs gekündigt wurde, weil er immer wieder zu spät kam und auch Krankschreibungen unpünktlich abgegeben hatte.

Auch dass der Angeklagte 2020 Vater geworden war, schien ihn nicht besonders zu beeindrucken, als er vor Gericht zu seiner Lebenseinstellung befragt wurde: „Was soll man dran ändern, dann ist das halt so“, sagte der 20-Jährige. Für die Staatsanwältin schien der Fall klar zu sein. Sie forderte, den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von acht Monaten zu verurteilen und die Vollstreckung der Strafe keinesfalls zur Bewährung auszusetzen.

Nach einer kurzen Pause kam dann auch schon das Urteil des Jugendschöffengerichts: Da bereits die letzte Bewährung nicht geklappt hatte und er sich auch nicht kooperativ zeige, wurde er zu acht Monaten Jugendhaft verurteilt. Das Gericht verhängte eine neue Einheitsjugendstrafe, indem es die sechs Monate vom Oktober 2021 auf acht Monate erhöhte. Da der Angeklagte und die Staatsanwältin auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.

Von Philip Fiedler