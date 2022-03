Döbeln: Wenn Amphibien wandern, dann sind sie in Gefahr

Mittelsachsen/Region Döbeln

Noch sind die Nächte recht kühl, zum Wochenende hin werden sie aber wärmer. Dann beginnt wieder die Zeit für heimische Amphibien, auf Wanderschaft zu gehen. Die Naturschützer in Mittelsachsen stellen sich darauf ein und errichten bereits mobile Leiteinrichtungen entlang von Straßen, die zum Beispiel Kröten und Frösche davor bewahren, von Autos überfahren zu werden. Wo sich solche Einrichtungen in der Region Döbeln befinden, wie sie funktionieren, ob sie überhaupt etwas bringen und welche Arten es zu schützen gilt, das erfuhr die DAZ von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes.

Wie viele solcher Schutzeinrichtungen gibt es in Mittelsachsen und in der Region und wer betreut sie?

Im Landkreis Mittelsachsen werden an über 30 Straßenabschnitten mobile Amphibienleiteinrichtungen aufgebaut. Im Altkreis Döbeln betrifft das einen Konfliktpunkt an der Staatsstraße 35 im Bereich des Krebsbaches in Döhlen (Gemeinde Ostrau). In Klosterbuch stellt die Bewohnerin Elsbeth Pohl-Roux eine Anlage auf und betreut diese selbst. Ansonsten organisiert die Untere Naturschutzbehörde diese Aufgabe und bekommt Unterstützung von den Straßenmeistereien, den betreffenden Kommunen, aber auch von ehrenamtlichen Helfern aus Naturschutzstationen und von Naturschutzverbänden.

Warum gibt es im Raum Döbeln vergleichsweise wenige solcher mobilen Einrichtungen?

Die Konfliktpunkte in der Region Döbeln wurden bis auf die genannten bereits mit stationären Amphibienleiteinrichtungen ausgestattet, welche keine manuelle Betreuung erfordern. Das betrifft zum Beispiel den Bereich an der Lache in Leisnig nahe der Kläranlage oder die Kreuzung am Freibad in Gebersbach.

Grasfrosch. Quelle: dpa

Warum standen in den vergangenen Jahren die mobilen Einrichtungen außergewöhnlich lange an den Straßen, im Durchschnitt acht Wochen?

„Dies war dem Wetter geschuldet, dass entweder zu kalt oder zu trocken für die Amphibienwanderung war. Amphibien benötigen für ihre Wanderung eine Nachttemperatur von wenigstens fünf Grad und Regen“, erklärt der Leiter des Referates Naturschutz im Landratsamt, Udo Seifert. Wie lange die Schutzzäune in diesem Jahr stehen müssen, kann Seifert noch nicht sagen.

Was bringen die mobilen Einrichtungen tatsächlich und was geschieht mit den Tieren?

Im vergangenen Jahr konnten so sage und schreibe 12 789 Amphibien gerettet werden. Die Tiere landen in Fangeiern am Straßenrand. Im Bereich Döhlen waren das bislang überwiegend Erdkröten. Die Naturschutzbehörde bittet die Bevölkerung, die Amphibien in den Eimern zu belassen. Die ehrenamtlichen Helfer leeren diese zweimal am Tag. Der Tierschutz werde durch die Leerungen gewahrt. Die Amphibien können so zudem nach Art und Geschlecht bestimmt und gezählt sowie durch die Behörde erfasst werden.

Ein Naturschützer präsentiert zwei Teichmolche. Quelle: dpa

Welche Rückschlüsse konnten so in den vergangenen Jahren gezogen werden: Mehr oder weniger Tiere, Zuwachs oder Reduzierung bei bestimmten Arten?

Die Zahl der an den mobilen Leiteinrichtungen aufgefundenen Tiere schwankt laut Naturschutzbehörde regelmäßig. Dies ist auch in der Biologie der jeweiligen Arten begründet – so brauchen Weibchen bis zu ihrer ersten Geschlechtsreife mindestens fünf Jahre Entwicklung.

Wie wirkte sich die Trockenheit voriger Jahre auf die Entwicklung und die Zahl von Amphibien aus?

Da sich diese Ereignisse mit den herkömmlichen Schwankungen überlagern, sind noch keine Prognosen möglich.

Welche Amphibien-Arten gibt es unter anderem im Raum Döbeln?

Grasfrosch, Erdkröte, Knoblauchkröte (selten), Teichmolch, Teichfrosch (selten), Nördlicher Kammmolch (selten), Wechselkröte (selten), Moorfrosch (selten), Feuersalamander (selten), Springfrosch (selten), Kleiner Wasserfrosch (selten), Bergmolch

Von Olaf Büchel