Döbeln: Wenn der Paketbote nicht mehr klingelt

Döbeln

Wer kennt die Situation nicht? Dringend wird ein Paket erwartet. Doch kommt man von Arbeit nach Hause, liegt nur die Benachrichtigung im Briefkasten: „Empfänger nicht angetroffen, Paket abzuholen.“ Der Paketbote hatte sich mit dem Karton also umsonst aus dem Auto und bis zur Haustür gequält. Der Empfänger ist auch sauer, weil er die Übergabe nur um Minuten verpasst hat und nun selbst noch mal losfahren muss.

Intelligente Lösungen

Das Ziel ist also klar: der Paketbote muss seine Lieferung beim ersten Anfahren loswerden. Die Döbelner Firma Max Knobloch Nachf. – bislang vor allem für ihre Briefkästen bekannt – stellt dafür im Betrieb im Gewerbegebiet Ost neuen, innovative Produkte her. „Der herkömmliche Briefkasten wird künftig Stück für Stück abgelöst. Anlagen mit Paketbox, Briefkasten und Klingel bieten die Lösung für alles“, sagt Geschäftsführer Thomas Kolbe.

Unterschieden werde dabei zwischen dem Paketempfang für die Wohnungswirtschaft, also für Mehrfamilienhäuser und Depotboxen fürs Eigenheim. Dabei gilt für Ersteren: nicht jeder Mieter eines großen Hauses muss über einen eigenen Paketkasten verfügen, mehrere Nutzer können sich einen solchen teilen. Intelligente Technik macht es möglich, dass Hausbewohner zustellerunabhängig Sendungen empfangen können. Bei Belegung des Kastens kann dieser nur vom rechtmäßigen Empfänger geöffnet werden. Kolbe: „Wir nennen das nutzeroffene Übergabeeinheit.“

Logistikbranche als Treiber

Das kann zum Beispiel so funktionieren: Mit Hilfe von Piktogramm und Scanner auf der Lieferseite sowie Touch-Display an der Paketbox kann der Zusteller das Fach öffnen und das Paket für einen konkreten Empfänger hinterlegen. Dieser bekommt eine Nachricht samt Öffnungscode per E-Mail und kann die Sendung entnehmen. „Solche Anlagen gibt es auch für Eigenheime, elektrische, aber auch abgespeckte Varianten mit einem ganz normalen Schloss“, erklärt Thomas Kolbe.

Der Geschäftsführer berichtet, dass die Logistikbranche großer Treiber in diesem Bereich ist. Diese will den Aufwand beim Transportdienst von Paketen möglichst niedrig halten. Auch vor dem Hintergrund, dass das Paketaufkommen verbunden mit dem Onlinehandel stetig wächst. Thomas Kolbe: „Wir sehen uns als Transformator in diesem Prozess.“

Pandemie bislang gut bewältigt

Die Corona-Pandemie habe das Unternehmen bislang gut bewältigt. „Das habe ich einem tollen Team zu verdanken, das die ganzen Maßnahmen mit getragen hat“, lobt Kolbe die 170 Mitarbeiter. Kurzarbeit, bei der die Firma für die Beschäftigten aufgestockt hat, gab es an lediglich zwei Tagen. Wirtschaftliche Verwerfungen bekomme die Max Knobloch Nachf. GmbH derzeit nicht zu spüren. „Noch nicht“, sagt Thomas Kolbe. „Was bringt die mittelfristige Zukunft? Unsere Kunden sind aus der Bauindustrie und der Wohnungswirtschaft. Wie agieren diese, investieren sie weiter oder nicht? Wie sind die Rahmenbedingungen in einem Jahr? Das alles wissen wir nicht.“

Von Olaf Büchel