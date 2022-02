Waldheim

Bei der AOK drehen sich die Bagger. Die Krankenkasse baut ihr Seminar- und Tagungszentrum (Setaz) um. Dabei geht es auch um den Brandschutz.

Zur Eröffnung kam sogar der damalige sächsische Ministerpräsident. Vor knapp einem viertel Jahrhundert war Kurt Biedenkopf (CDU) in Waldheim, um eine Investition der AOK für rund 70 Millionen Mark zu eröffnen – das Seminar- und Tagungszentrum Massanei. Das war am 23. Mai 1997. Karl-Heinz Teichert (FDP), damals Bürgermeister in Waldheim, nutzte gleich die Gelegenheit, um „König Kurt“ die Meinung über Straßenausbaubeiträge zu sagen.

Veranstaltungen verschoben

Alles Geschichte. Geblieben ist das Setaz und das ist, obwohl man ihm es nicht so recht ansieht, in die Jahre gekommen. Nach 25 Jahren ist die Zeit reif für Erneuerungen. Es mag komisch klingen, aber die Pandemie kam der AOK gar nicht so unrecht. „Damit das Objekt die Anforderungen an einen sicheren Betrieb auch weiterhin erfüllen kann, waren Sanierungsarbeiten – vor allem im Brandschutzbereich – nötig geworden. Durch die Beschränkungen auf Grund der Pandemiesituation wurde ein großer Teil der Veranstaltungen zur Aus- und Weiterbildung verschoben“, sagt Hannelore Strobel, Pressesprecherin der AOK Plus Sachsen und Thüringen.

Abgestimmt mit der Feuerwehr

Die AOK nutzt die Schließzeit, um zu bauen. Aktuell sieht man die Mitarbeiter der Estler Straßen- und Tiefbau GmbH beim baggern. So ist unter anderem eine neue Zisterne unter die Erde gekommen. „Nach 25 Betriebsjahren ist es erforderlich, das Objekt dem gültigen und in der Praxis bewährten Brandschutz anzupassen. Alle Baumaßnahmen laufen in Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr, damit diese optimale Voraussetzungen vorfindet, um im Fall des Falles Personenrettung und Brandbekämpfung optimal durchführen zu können“, sagt Hannelore Strobel. Auch im Inneren laufen Umbauten, nach Informationen von lvz.de, um behindertengerechte Zimmer zu schaffen.

Ostern offen

An der Nutzung der Flächen soll sich nichts ändern, sagt die AOK-Sprecherin. Funktionale Anpassungen in der Flächennutzung seien derzeit nicht geplant. „Ab Ostern wird das Setaz der AOK PLUS und ihren rund 7000 Mitarbeitern und Azubis wieder für um Aus- und Weiterbildung, Austausch, Vernetzung und Workshops zur Verfügung stehen.“ Zu den Kosten der aktuellen Umbauarbeiten gibt es keine Auskunft.

Als das Setaz 1997 eröffnete, bot es neben den Seminarräume auch eine Cafeteria sowie einen Freizeitbereich mit Fitnessraum und Bowlingbahn sowie die Unterkünfte der Auszubildenden und Kursteilnehmer. Die AOK hatte es damals es eigens für die Weiterbildung seiner Mitarbeiter in Sachsen und für die Lehrausbildung errichtet.

Von Dirk Wurzel