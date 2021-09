Döbeln: Wie diese Brandstiftung von 2013 die Justiz noch immer beschäftigt

Döbeln/Chemnitz

Déjà-vu im Landgericht Chemnitz. Vor fünf Jahren saß der nunmehr 40-jährige Ex-Döbelner schon einmal im Sitzungssaal 232 neben seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich. Damals ging es um die Frage: Bewährung oder Haft für den Mann, der am 26. Dezember 2013 im Keller eines Mehrfamilienhauses der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Döbeln (GWG) an der Grimmaischen Straße in Döbeln Feuer legte. Dessen Rauch und Ruß richteten großen Schaden an, machten das Haus für eine gewisse Zeit unbewohnbar. Auch mehrere Papiercontainer zündete der Mann an. Der Brandstiftungs-Fall war am 23. Mai 2016 schon durch mehrere Gerichtsinstanzen gegangen.

Auf Messers Schneide

Nun saß der Mann wieder im Sitzungssaal 232 des Landgerichts Chemnitz. Wieder ging es um die Frage, Bewährung oder nicht? Und wieder hörten Gericht, Staatsanwalt und Sitzungsöffentlichkeit, auf welch gutem Weg sich der 40-Jährige befinde, wie er seine Alkoholsucht bekämpft und warum er nicht ins Gefängnis soll. „Es steht auf Messers Schneide. Das liegt an dem Rucksack, den Sie mitbringen“, sagte Richter Stefan Buck, Vorsitzender der 7. Kleinen Strafkammer, die die Berufung des Ex-Döbelners gegen ein Urteil des Amtsgerichtes Chemnitz verhandelte.

Bekannte betrogen

Das war der Rucksack, den der Mann mitbrachte. In diesem war auch das Urteil wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung in Döbeln, ursprünglich zwei Jahre mit Bewährung. Aber der Rucksack wurde schwerer, denn das Schöffengericht hatte die Strafe auf zwei Jahre und drei Monate hochgeschraubt. Ab zwei Jahre ist keine Bewährung mehr drin. Der GWG-Brandstifter beging vor, während und nach dem entscheidenden Prozess im Mai 2016 wieder Straftaten. In Chemnitz, wo er sich mittlerweile angesiedelt hatte, betrog er eine Bekannte, indem er sich Geld bei ihr lieh und nie zurückzahlte. Als sie ihm nichts mehr gab, fälschte er Überweisungsträger und ergaunerte sich so ihr Geld. Außerdem missbrauchte er zweimal Notrufe, meldete vermeintliche Brände in einem Wohnhaus und löste so Fehlalarme aus. Dann ist da noch die Zechprellerei in einer Jugendherberge. Die Strafe für die Taten vor dem Prozess am 23. Mai 2016 packte das Amtsgericht Chemnitz mit in das Brandstiftungs-Urteil. Nachträgliche Gesamtstrafenbildung heißt das und ist gesetzlich so vorgesehen. Für Taten nach dem 23. Mai 2016 verhängte das Schöffengericht eine Strafe von einem Jahr und zwei Monaten.

Verteidiger bestreitet Betrug

Im jüngsten Berufungsprozess wollte sich Rechtsanwalt Göddenhenrich zunächst um die Betrügereien mit dem geliehenen Geld der Rentnerin P. streiten. Es gab ihm zufolge keine Täuschung, da der Frau klar war, dass sein Mandant kaum Geld habe, und somit auch keinen Betrug. „Man hat die Freizeit zusammen verbracht und sich wechselseitig Sachen bezahlt. Frau P. mehr, als mein Mandant, da sie eine gute Rente hatte“, sagte der Verteidiger und ging die 13 Anklagepunkte einzeln durch.

Kammer macht Angebot

Die Kammer ließ sich aber nicht auf eine rechtsdogmatische Diskussion ein. Sie machte ein Angebot. Nachdem sich Richter Buck mit den Schöffen beraten hatte, gab er die Vorstellungen des Gerichts bekannt: Für ein Geständnis sicherte es dem Angeklagten zu, ihn für die Taten vor dem 23. Mai 2016 zu einer Gesamtstrafe von 21 bis 24 Monate zu verurteilen und für die Taten danach zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr bis zu 14 Monaten. Beides mit Bewährung. Staatsanwalt, Verteidiger und Angeklagter stimmten dem zu.

Nach Rückfall selbst eingewiesen

Die Tatvorwürfe räumte der Angeklagte über seinen Verteidiger ein, zu seinem persönlichen Werdegang sprach er selbst. Erzählte, wie er wegen des Alkohols Führerschein und Job verlor, wie ihn schließlich eine Streetworkerin von der Straße holte, als er aus der Jugendherberge geflogen war. „Sie sagte zu mir, ich würde im Winter keinen Monat auf der Straße überleben.“ So zog er in eine betreute Wohngruppe. Dann kam der Rückfall. „Ich musste bei Tedi neun Stunden arbeiten, war aber nur auf 450-Euro Basis beschäftigt. Das war zu viel.“ Sofort nach dem Rückfall wies er sich selbst in eine Entzugsklinik ein. „Ich darf nicht mehr trinken. Meine Leber ist kaputt.“ Zuvor hatte die Betreuerin des 40-Jährigen ausgesagt. Sie hat die Vermögenssorge, hilft bei Wohnungs- und Gesundheitsangelegenheiten. Sie konnte nichts Negatives berichten.

Neues Paket ganz straff geschnürt

„Es sollte nichts mehr schiefgehen, sonst kracht es richtig“, sagte Richter Buck, als er das Urteil der Kammer begründete. Der Mann, der als GWG-Brandstifter Schlagzeilen machte, muss nicht ins Gefängnis. Um eine der Gesamtstrafen zu bilden, machte die Kammer das zuletzt geschnürte Gesamtstrafenpaket – in dem auch die schwere Brandstiftung in Döbeln war – noch einmal auf, packte die einbeziehungsfähigen Strafen mit rein und schnürte das Paket ganz straff zusammen – auf ein Jahr und neun Monate. Für die anderen, nicht einbeziehungsfähigen Taten gab es ein Jahr. Die Vollstreckung beider Strafen setzte die Kammer zur Bewährung aus. Zwei Jahre und sechs Monate dauert die Probezeit, über die ein Bewährungshelfer wacht.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel