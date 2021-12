Döbeln

Grünes Licht für Cannabis. Über eine Woche lang zeigten das mehrere Ampeln in Döbeln. Unbekannte hatten die Grünphasen manipuliert. Diese zeigten die Silhouetten eines Hanfblattes – ein Symbol der Kifferszene. Jetzt hat der Landkreis Mittelsachsen reagiert. „Wir möchte Bescheid sagen, dass die betroffenen Streuscheiben an den Lichtsignalanlagen B 175 Dresdener Straße/Grundschule und Unnaer Straße gewechselt wurden“, sagt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, das für die Ampeln zuständig. Insgesamt waren elf dieser Anlagen betroffen. Deren Grünphasen leuchten nun wieder cannabisfrei.

Hanfampeln tauchen deutschlandweit immer mal wieder auf. In Döbeln zum Beispiel an einer Bauampel, die den Verkehr während des Baus der neuen Muldebrücke regelte. Strafrechtlich ist das Umdekorieren von Ampeln und Verkehrszeichen nicht unproblematisch. So können sich Täter beispielsweise der Sachbeschädigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafbar machen, was mit Geld- oder Freiheitsstrafe bedroht ist. Zu dem jüngsten Sachverhalt in Döbeln ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Von Dirk Wurzel