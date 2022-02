Waldheim/Massanei

Ringo Fleischer hat sein „Winterauto“ eingebüßt. Ein Wildschwein hat den preiswerten fahrbaren Untersatz zur Sau gemacht. Keine Kasko, Reparaturkosten liegen über dem Wert des Fahrzeugs, wirtschaftlicher Totalschaden.

Monsterschwein fotografiert

Gerade im Bereich zwischen dem Dynamo-Stadion und der Hausnummer 55 sei der Wildwechsel problematisch. Ringo Fleischer, seit neuestem in der Massaneier Feuerwehr aktiv, hat dies auch schon von anderen gehört. Und einem Waldheimer Sportfreund gelang es bereits, ein Monsterschwein zu fotografieren.

Nur ein paar Schilder

Der Massaneier will, das sich etwas ändert. Aber er stellt keine unrealistischen Forderungen. So könnte sich Ringo Fleischer beispielsweise eine Wildbrücke wünschen oder einen Tunnel. Auch Zäune oder eine Vergrämungsanlage. Aber es geht nur um ein paar Schilder: „Achtung! Wildwechsel auf 200 Metern“. Dieses Ansinnen ist auch der Stadtverwaltung bekannt.

„Wir halten gerade Rücksprache mit den Jägern, wie die das Problem in dem Gebiet einschätzen“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). „Dass in der Ecke viel Wild unterwegs ist, kann ich bestätigen“, sagt Steffen Ernst. Und wenn seine Hündin sprechen könnte, würde die das wahrscheinlich auch bezeugen, denn mit ihr ist der Bürgermeister ab und an in Massanei unterwegs. Aus Sicht des Bürgermeisters spricht nichts dagegen, dass die Stadt Wildwechsel-Schilder in dem Bereich aufstellt, wenn die Voraussetzungen dafür passen.

Blaues Licht gefällt Bambi nicht

Mittlerweile gibt es aber auch Warnsysteme, die nicht auf die Autofahrer einwirken, sondern auf die vierbeinigen Straßenverkehrsgefährder selbst. An einigen Straßen tragen die Leitpfosten blaue Reflektoren. Wenn das Licht der Autoscheinwerfer auf diese Reflektoren trifft, strahlen sie es in einem großen Streuwinkel wieder ab.

Blaues Licht gefällt Wildschwein, Reh und Co. angeblich gar nicht. Sie schrecken davor zurück. Solange also Autoscheinwerfer die Reflektoren anstrahlen, traut sich das Wild nicht auf die Straße. Vor reichlich zehn Jahren ließen der ADAC und der Deutsche Jagdverband untersuchen, wie wirksam die Vergrämung durch Reflektoren ist. Ergebnis: Wildunfälle ließen sich mit blauem Licht um bis zu 80 Prozent reduzieren.

Für Bürgermeister Steffen Ernst ist das zu kostspielig an der wenig frequentierten Straße in Massanei. Dort dürften auch die Leitpfosten fehlen. Er sieht in anderen Bereichen Waldheims mehr Potenzial für diese Technologie. Er nennt die Kreisstraße 32 zwischen Gebersbach und Waldheim, wo er im Bereich der Hufe viel Wild beobachtet, das die Straßenseite wechselt. Seitdem es in dieser Gegend weniger Kleingärten gibt, habe das zugenommen. Aber auch gleich nach dem Ortsausgang Gebersbach in Richtung Waldheim ist ab und an Wild zu beobachten, das über die Straße geht.

Im Fachhandel gibt es die blauen Reflektoren für kleines Geld. Quelle: privat

Blaue Wildreflektoren gibt es im Fachversandhandel im Internet bereits für rund acht Euro das Stück, mit Rabatt für größere Abnahmemengen.

Von Dirk Wurzel