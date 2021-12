Waldheim

Nicht schnell aber teilweise riskant. So beschrieb ein Polizeikommissar die wilde Jagd durch Waldheim. Seine Kollegin steuerte den Streifwagen. Auf der Auestraße war dessen Besatzung der Fiat mit dem kaputten Auspuff aufgefallen, der den Beamten entgegen kam. Aber nicht nur deswegen wollten die Beamten das Fahrzeug stoppen. „Wir kannten das Auto im Zusammenhang mit anderen Straftaten, ein Bild davon hing bei uns an der Wand. Außerdem habe ich den Fahrer erkannt“, sagte der Beamte weiter. Also wendete die Polizei und die Verfolgungsjagd begann.

Der Zeuge schilderte, wie der Fiat auf der Umgehungsstraße „an einer hirnrissigen Stelle“ im Überholverbot im Bereich des Florena-Abzweigs an anderen Fahrzeugen vorbei fuhr, wie er mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde durch enge Meinsberger Straßen fuhr. In Kaiserburg endete die wilde Jagd für die Polizei mit kaputten Streifenwagen. Der Fiat hatte ihn gerammt.

Das Rennen gegen die Polizei hatte der Angeklagte gewonnen. Als Preis gab es allerdings weder Pokal noch Champagner-Dusche sondern ein Strafverfahren. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Vergehen nach Pflichtversicherungsgesetz legte die Staatsanwaltschaft dem vielfach wegen kleinkrimineller Vergehen vorbestraften Waldheimer zur Last.

Und Richterin Anne Mertens sollte dies letztlich auch als erwiesen ansehen, obwohl Verteidiger Rechtsanwalt Baereke das verbotene Kraftfahrzeugrennen wegzudiskutieren versuchte. „Ich habe dazu einen frischen Beschluss des Bundesgerichtshofs gefunden. Es geht um die situativ maximale Geschwindigkeit“, begründete die Vorsitzende mit der ständigen Rechtsprechung. Laut Rechtsanwalt Baereke erfüllt das Verhalten seines Mandanten den Tatbestand aber nicht, weil er hätte noch schneller fahren können.

„Das Spannende ist aber, was hier rauskommt“, sagte die Richterin. Sie sah einen engen zeitlichen Zusammenhang der Taten. „Außerdem habe ich den Eindruck, dass es nicht bloß Lippenbekenntnisse sind, dass Sie was ändern wollen. Das wäre auch gut, denn wenn so weiter geht, fährt es gegen die Wand“, sagte Richterin Mertens im Hinblick auf die Drogenabhängigkeit des Waldheimers. Sie verhängte ein Jahr und drei Monate Haft als Gesamtstrafe, in die sie Strafen aus Urteilen des Amtsgerichtes Döbeln und Grimma einbezog. Insgesamt waren das sieben Monate, die es es für Drogen -und Verkehrsdelikte gab. Für eine Strafaussetzung sah die Richterin keinen Anlass. Das aktuelle Urteil ist nicht rechtskräftig.

Den Tatbestand der verbotenen Kraftfahrzeugrennen hat der Gesetzgeber 2017 vor dem Hintergrund tödlicher Straßenrennen geschaffen. So hatten Raser in leistungsstarken Autos beispielsweise in Berlin bei einem solchen Rennen einen Unbeteiligten getötet. Der neue Paragraf hat aber auch den Charme, dass nunmehr einfacher zu bestrafen ist, wer der Polizei davon fährt. Das hat ja auch einen Wettbewerbscharakter. Das hat das Oberlandesgericht Stuttgart mal entschieden. Vor der neuen Gesetzeslage, war es schwierig Fluchtfahrer strafrechtlich zu belangen. Da mussten diese schon mindestens ein paar Leitpfosten umgesenst, andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet haben. Dann konnte man sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs drankriegen

Von Dirk Wurzel