Bianka Palatinus stellte ihre sechs Alpakas in die Scheune. Sie nutzte die Wärme der Tiere, um den Raum aufzuheißen.Schließlich sollte die Wasserleitung des Alpaka-Hofs nicht einfrieren. „Eigentlich isoliert das Fell der Alpakas sehr gut gegen Kälte. Dennoch können auch Alpakas frieren – und erbärmlich zittern, erklärt Bianca Palatinus. „Besonders die Suri-Alpakas sind da etwas anfälliger. In ihrer ursprünglichen Heimat, in den Anden, können die Temperaturen auch schon mal unter minus 20 Grad fallen, steigen dann aber am Tag wieder auf Plusgrade, sodass sich die Alpakas wieder aufwärmen können. Bleiben bei uns Plusgrade und wärmende Sonnenstrahlen aus, folgen uns die Jungs sehr bereitwillig in den warmen Stall“, sagt sie.

Dickes Fell schützt Alpakas vor Frost.Aber ab einer bestimmten Temperatur unter Null frieren auch die Neuweltkamele. Quelle: Bianca Palatinus

Ebenfalls auf dem Alpakahof lebt Schäferhund Iro mit seiner Frau Ekata und Tochter Caja. Iro liebt nicht nur, Bälle von Anhöhen kullern zu lassen, damit ihn die Zweibeiner wegkicken und er sie wieder holen kann, der Rüde buddelt auch gern im Schnee seine Stöckchen ein und aus. Da wird dann schonmal die Schnauze weiß.

Iro spielt gerne im Schnee – man sieht es. Quelle: Bianca Palatinus

Auf dem Hof von Susan Braune in Grünlichtenberg lebt Kater Findus: „Eigentlich finde ich Katzenbilder oft langweilig, aber hier konnte ich nicht widerstehen zu fotografieren, als ich gesehen habe, mit welcher Neugier, Lebensfreude und mit was für einem Spieltrieb der Kater, nachdem er heute morgen aus seinem Schlafquartier gekommen ist, dem Schnee begegnete“, sagt Findus’ Frauchen.

Kater Findus hopst durch den Schnee. Quelle: Susan Braune

So viel Schnee Quelle: Susan Braune

Als ob gleich eine Lawine abgeht – Findus tanzt den Schneewalzer. Quelle: Susan Braune

Susan Braune hält auch Pferde, die sich gerne an der frischen Luft aufhalten, auch wenn es kalt ist. Auf dem Foto sind Enzo und das sächsisch-thüringische Kaltblut Franz zu sehen. „Was leicht gefährlich aussieht, sind Spielereien der Pferde untereinander. Den Pferden macht die Kälte nichts aus, sie fühlen sich wohl in der frischen Luft“, erklärt Susan Braune.

„Hab Dir schon hundertmal gesagt, bei der Kälte musst Du eine Mütze aufsetzen“. Das könnte Franz seinem Kumpel Enzo hier zuschreien. Oder doch eher: „Komm, wir spielen Pferd: Du wieherst und ich zeig meine gelben Zähne“? Wie auch immer. Was leicht gefährlich aussieht, sind Spielereien der Pferde untereinander. Den Pferden macht die Kälte nichts aus, sie fühlen sich wohl in der frischen Luft, sagt Landwirtin Susan Braune Quelle: Susan Braune

Von Dirk Wurzel