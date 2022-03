Döbeln: „Wir wollen Schnittstelle zwischen Haupt- und Ehrenamt sein“

Döbeln

Unzählige Menschen und Initiativen im Altkreis Döbeln sind derzeit im Einsatz für die Geflüchteten aus der Ukraine oder wollen mit Sachspenden den im Land Gebliebenen helfen. Doch alle Initiativen und Bündnisse müssen vernetzt und koordiniert werden. Dafür hat jetzt das Bündnis „Willkommen in Döbeln“, das als Projekt beim Döbelner Treibhausverein angesiedelt ist, seine Unterstützung angeboten. lvz.de sprach mit Projektleiter Hartmut Fuchs (60).

Frage: Wie kann das Bündnis „Willkommen in Döbeln“ jetzt helfen?

Hartmut Fuchs: Wir sind wie die meisten Menschen um uns herum auch geschockt. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg auf das Schärfste und sprechen den Menschen in der Ukraine unsere vollste Solidarität aus. Die Menschen hierzulande reagieren auf die schockierenden Bilder und wollen helfen. Das ist gut und wichtig. Wie 2015 wird es ohne ehrenamtliches Engagement nicht funktionieren. Und dieser tolle Einsatz vieler Menschen ist da. Ich habe in den letzten Tagen viele Initiativen wie zum Beispiel die von Maren und René Schlosser im Döbelner Gewerbegebiet besucht. Die Menschen packen Sachen, vermitteln Unterkünfte und Sachspenden. Wir haben mit unserem Willkommensbündnis beim Treibhausverein seit den Fluchtereignisse 2015/16 funktionierende Strukturen aufgebaut. Diese wollen wir jetzt für alle Beteiligten nutzen und versuchen, eine Koordination von Hilfsangeboten im Raum Döbeln und Mittelsachsen anzubieten. Wir wollen helfen, die vielen emotionalen Hilfsangebote in die passenden Bahnen zu lenken.

Frage: Wie sehen diese Strukturen aus?

Hartmut Fuchs: Menschen, die ein konkretes Hilfsangebot haben, können sich direkt an uns vom Treibhausverein wenden. Wir sind unter der E-Mail-Adresse ukraine@treibhaus-doebeln.de erreichbar. Außerdem können wir bei uns im Treibhaus Räume für einen Austausch von Unterstützerinnen und Unterstützern anbieten. Wir können eine Schnittstelle zwischen dem Haupt- und dem Ehrenamt sein. Denn zu Ämtern mit Ämtern wie der Ausländerbehörde haben wir mittlerweile einen engen Kontakt. Wir haben seit 2016 Angebote, wie die Migrationsberatung oder den Formularlotsen. Über unsere Homepage www.treibhaus-doebeln.de kann man Spendenangebote wie Sachspenden, Unterkünfte oder andere Dienste, wie Dolmetschertätigkeiten selbstständig in Tools eintragen. Mit zwei Klicks ist man dort. So gewinnen wir schnell einen Überblick und können schnell reagieren. Wir können bei Formularen helfen, haben die ersten Dolmetscher am Start, die die Geflüchteten auch auf die Bank oder Sparkasse begleiten, um ein Konto zu eröffnen.

Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Hartmut Fuchs: Zunächst kommen jetzt hunderte Menschen aus der Ukraine über Freunde und Verwandte in unsere Region und bekommen Hilfe. Diese Adhoc-Hilfe ist wichtig. Doch wir sind längere Zeit für die Menschen verantwortlich. Jetzt beginnt die Integrationsarbeit und das ist ein Marathon. Die Geflüchteten brauchen Lebensunterhalt, Gesundheitsversorgung, Teilhabe, Schulbildung, Kinderbetreuung, Arbeit. Und sie müssen dafür einen entsprechenden Status bekommen.

Frage: Welchen Status haben denn die Flüchtlinge aus der Ukraine?

Hartmut Fuchs: Mit Reisepass haben Ukrainer visafreien Aufenthalt von 90 Tagen, der um weitere 90 Tage verlängert werden kann. Doch da sicher die Wenigsten so lange von ihrem Ersparten leben können, ist es wichtig, sie nach Paragraf 24.1 des Aufenthaltsgesetzes anzumelden. Ankommende aus der Ukraine haben damit ohne Asylantrag automatisch einen Aufenthaltstitel, der ein Jahr gilt und auf drei Jahre verlängert werden kann. Das beinhaltet auch finanzielle Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, also Geld fürs Leben und Wohnen, Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu Bildung und zum Arbeitsmarkt. Deshalb appelliere ich an alle Unterstützer: Es ist zwingend notwendig, die Geflüchteten Menschen unter der E-Mail-Adresse integration@landkreis-mittelsachsen.de anzumelden. Das ist nicht nur wichtig, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, sondern auch landkreisweit einen Überblick zu haben und die Ressourcen zu planen.

Frage: Was wird für die Erstanmeldung gebraucht?

Hartmut Fuchs: Vorname, Nachname, Reisepassnummer, jetzige Anschrift und eine Kontakttelefonnummer und oder E-Mail-Adresse.

Frage: Die Flüchtlingszahl wird auch in der Region noch deutlich wachsen?

Hartmut Fuchs: Wir werden in zwei Wochen eine neue Situation bekommen. Dann beginnen die Zuweisungen der Geflüchteten aus den zentralen Aufnahmestellen an die Landkreise. Nach ersten Zahlen rechnet der Landkreis Mittelsachsen mit 150 bis 200 Geflüchteten pro Woche, die er unterbringen muss. Dafür werden zunächst vorhandene Ressourcen etwa in Gemeinschaftsunterkünften im Kreis, wie in Freiberg oder Hainichen genutzt. Wenn diese erschöpft sind, werden Frauen, Kinder und älteren Menschen weiter auf die Städte und Regionen verteilt.

Frage: Was wird von der Stadtverwaltung Döbeln und von den Bürgern gebraucht?

Hartmut Fuchs: Die Unterstützerkreise brauchen ab diesem Moment Räumlichkeiten, um Sachspenden entgegenzunehmen und zu verteilen, um die Erstversorgung der Menschen zu sichern, bis sie Unterstützungsleistungen bekommen. Denn wir müssen bedenken, die gemieteten Wohnungen sind zunächst nicht eingerichtet. Dafür brauchen wir ehrenamtliche Helfer, welche die Annahmestellen besetzen und die Verteilung der Sachspenden wie vor allem Schlafmöbel, Schränke, Elektrogeräte Küchen- und jegliche Wohnungseinrichtung organisieren und kontrollieren. In dem Zusammenhang appelliere ich an alle Spender aus Erfahrungen heraus: Bitte spenden sie nur wirklich gebrauchsfähige Sachen. Die alte Decke, die 20 Jahre im Schuppen lag, oder der Stapel alter Hemden, die man aus dem Schrank sortiert hat, weil man sie selbst nicht mehr trägt, sind keine Sachspenden. Sonst bekommen die Helfer nämlich ein Müllproblem.

Am Donnerstag gab es das erste Gespräche mit Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Im Rathaus wurde jetzt ein Team gebildet, das in der aktuellen Situation zusammen arbeitet.

Frage: Dabei wird es sicher nicht bleiben?

Hartmut Fuchs: Nein, die ehrenamtliche Zivilgesellschaft ist weiter gefragt. Die Geflüchteten brauchen Hilfe bei der Anmeldung, bei Behördenwegen, brauchen Teilhabe in Sport- und anderen Vereinen. Dafür braucht es Betreuerinnen. Auch beim Transport und Aufbau von Möbeln in den Wohnungen der Familien braucht es Helferinnen und Helfer. Denn es handelt sich bei den Geflüchteten um Frauen und Kinder sowie alte Menschen. Nicht zu vergessen braucht es immer wieder Dolmetscher. Wichtig ist in jedem Fall, dass Ehrenamt und Hauptamt stadt- und landkreisweit an einem Strang ziehen.

Stadt Döbeln mit Spendenkonto Die Stadt Döbeln hat bei der Sparkasse Döbeln ein Spendenkonto eingerichtet, um den Menschen in der Ukraine zu helfen sowie denjenigen, die hier Zuflucht suchen. Die Bankverbindung lautet: Stadtverwaltung Döbeln, IBAN: DE98 8605 5462 0391 0226 79 BIC: SOLADES1DLN Zahlungsgrund: Hilfe für Ukraine.

Von Thomas Sparrer