Döbeln

Erst Westewitz, dann Döbeln. Gleich zwei Kellerbrände hintereinander und wieder steht Brandstiftung im Raum. Ob beide zusammenhängen, wird die Polizei ermitteln. Doch was für ein krankes Hirn ist für so etwas verantwortlich?

Doch in der schlechten Nachricht liegt auch Gutes: Es ist unglaublich toll, zu sehen, wie in einer solchen Katastrophe das Zusammenspiel von Hilfs- und Rettungskräften, aber auch allen anderen in unserer Zivilgesellschaft funktioniert. Blitzschnell sind die ehrenamtlichen Retter der Feuerwehren aus der ganzen Region vor Ort, rollen Rettungswagen mit Sanitätern und Betreuungskräften an, werden eine neue Sporthalle und Ersatzwohnungen bereitgestellt. Es geht alles Hand in Hand.

Anzeige

Das ist das Gute an einer funktionierenden Gesellschaft bei uns. Fast zeitgleich brannte es im Flüchtlingslager Moria. Dazwischen liegen Welten. Das ist schlimm.

Weitere LVZ+ Artikel

E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer