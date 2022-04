Waldheim

Hinter einem Waldheimer Supermarkt versteckt sich ein neuer Service eines großen Deutschen Logistikunternehmens. Die Deutsche DHL hat hinter dem Penny eine Paketstation aufgebaut, die von der Straße aus kaum zu sehen ist. Diese ist aber noch nicht in Betrieb.

„Deutsche Post DHL wird ihren Service für den Paketversand und -empfang in Waldheim ausbauen. In der kommenden Woche, das genaue Datum steht noch nicht fest, wird die erste Packstation mit insgesamt 77 Fächern an der Steinstraße 3a in Betrieb genommen“, sagt Mattias Persson, Pressesprecher Sachsen der Deutsche Post DHL Group, auf Nachfrage von lvz.de.

Post will noch mehr Packstationen bauen

An dieser Anlage können die Kunden des Versandhandels nicht nur Sendungen abholen, sondern auch aufgeben – und das rund um die Uhr. Bereits 2003 hatte DHL als erstes Unternehmen im deutschen Markt den Packstations-Service eingeführt. DHL gehört seit 2002 zur Deutschen Post. Aktuell betreibt der Logistikkonzern in Deutschland über 9000 Packstationen mit mehr als 850.000 Fächern. „Bis 2023 soll die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf rund 15.000 Automaten erhöht werden. Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spart eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt bis zu 30 Prozent CO2 ein“, sagt Matthias Persson.

Rund um die Uhr verfügbar

Sich Pakete an die Packstation schicken zu lassen, macht die persönliche Anwesenheit und das Warten auf den Postmann zu Hause überflüssig. Nachbarn werden auch nicht belästigt und müssen notfalls Sendungen entgegen nehmen. „Besonders für Berufstätige ist der Paketautomat eine bequeme Ergänzung zur Haustürzustellung“, sagt Post-Sprecher Persson.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

DHL Packstationen sind nach seinen Worten leicht zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar. Eine Anmeldung für diesen kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Dienste rund um das DHL-Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung nötig.

Von Dirk Wurzel