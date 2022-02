Waldheim

Im Wald am Eichberg stehen viele kranke Bäume. Darauf wies Revierförster Dirk Tenzler die Stadträte bei einer Exkursion im Mai 2021 hin und zeigte Beispiele.

Nun hat sich einer dieser kranken, vermutlich von der Dürre vergangener Jahre geschädigten Bäume verabschiedet. An der Straße „An der Zschopau“ wedelte der Sturm eine alte Eiche um. Das kuriose: Sie war nicht mal zum Fällen markiert, wie andere hölzerne Wackelkandidaten in dieser Ecke Waldheims. „Es war einer von den Bäumen, von denen man das nicht gedacht hätte“, sagt Dirk Erler, Leiter des Fachbereichs II (Bauen und Ordnung) in der Waldheimer Stadtverwaltung.

Baum gehört der Stadt

Bereits am Dienstagabend fiel die Eiche um. Und beim Blick auf die Wurzel des Baumes, der am Hang stand, war Dirk Erler dann klar, weshalb das geschah. Die Wurzel sah nicht gesund aus, wirkte verkümmert. Getroffen hat der Baum einen Zaun eines Autohauses. „Zum Glück wurden keine Autos beschädigt“, sagt Dirk Erler. Nach Informationen von lvz.de hätten die Äste zudem einen Wohnwagen gestreift und leicht beschädigt. Die Eigentumsfrage des Umfallers ist inzwischen auch geklärt: Er stand auf einem städtischen Grundstück.

Bauhofleute kommen mit Kettensägen

Wie Dirk Erler berichtet, war es es der Freiwilligen Feuerwehr technisch nicht möglich, den Baum im Dunkeln kleinzusägen und die Straße zu räumen. Darum sperrte Waldheim die Straße „An der Zschopau“ über Nacht. Im Laufe des Mittwochs rückten dann Mitarbeiter des Stadtbauhofes der Eiche mit Kettensägen zu Leibe.

Dünne Kronen, morsche Stämme, Pilzbefall – um den Waldheimer Wald kann einem Angst und Bange werden. Ein Rundgang mit Revierförster Dirk Tänzler durch den Kommunalwald rückte im Mai 2021 eine Menge Problem-Bäume in den Fokus. Manche Bäume am Eichberg sehen auf den ersten Blick noch ganz gut aus. Beim genaueren Hinsehen zeigten sich aber dünne Kronen und viel Totholz.

An einer Roteiche wächst ein Baumpilz, der spektakulär aussieht. Wobei: der eigentliche Pilz ist im Stamm, was man sieht, ist der Fruchtkörper. Und dass der Pilz, vermutlich ein junger Schwefelporling, so vortrefflich gedeiht, verheißt nichts gutes für den Baum, weiß der Forstmann. Er bezeichnet den Waldheimer Kommunal-Wald als „wirtschaftlichen Totalschaden“, weil er sich wegen seiner Lage nur schlecht mit Technik wie Harvestern durchforsten lässt.

Eigentumsfrage klären

Auch Laubbäume haben ihre Borkenkäfer, lernten die Stadträte damals bei der Exkursion vom Revierförster. „Hier müssen wir was machen“, sagte Dirk Tänzler vor einer kahlen Eiche gleich am südlichen Eingang des Waldes. Gerade wo es um die Verkehrssicherungspflicht, also um Gefahrenabwehr geht, ist bereits etwas geschehen. So sind hiebreife Bäume entsprechend markiert. Vor deren Fällung muss die Stadt allerdings noch die Eigentumsfrage klären, da Teile des Waldes am Eichberg auch Privatleuten gehören.

