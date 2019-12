Döbeln: Zertrümmert und beschmiert

Döbeln

„Wellenförmig“ bezeichnet Stadtsprecher Thomas Mettcher die Intensität der Schmierereien im Stadtgebiet von Döbeln. Sprich – mal halten sich die Sprayer mit ihren Graffitis und Hieroglyphen zurück, mal sprühen sie was das Zeug hat.

Graffiti sind Sachbeschädigung

Zurzeit schwappen die Wellen richtig hoch, um im Bild von Thomas Mettcher zu bleiben. Erst am Wochenende waren die Schmierfinken wieder aktiv. Weil verfassungsfeindliche Symbole geschmiert wurden, ermittelt die Polizei (dazu Meldung links). Doch auch viele andere Graffitis verunzieren derzeit die Stadt. Besonders stark betroffen ist die Natursteinmauer am Wappenhensch und weiterführend an der Wappenhensch-Anlage. Mit unzähligen Schriftzügen und Zeichen in verschiedenen Farben haben sich die unbekannten Täter verewigt – Täter deshalb, weil es sich um Sachbeschädigung handelt, deren Beseitigung viel Geld kostet. Auch die Oberbrücke und der Aufgang zu ihr blieb nicht verschont. Das Spaziererlebnis, das es auf dem idyllischen Weg entlang der Mulde eigentlich gibt, ist somit ziemlich getrübt.

Stadt stellt Strafanzeige

„Die Schmierereien sind uns bekannt. Soweit es sich um städtische Immobilien handelt, haben wir Strafanzeige gestellt“, erklärt Thomas Mettcher. In letzter Zeit gebe es häufiger Probleme dieser Art, auch an der Uferstraße. Die Stadt lasse die Graffitis beseitigen. Solche Flächen wie die lange Natursteinmauer am Wappenhensch speziell zu behandeln, damit Schmierereien darauf nicht haften, sei aber nicht möglich, weil viel zu kostenintensiv.

Scheiben zerschlagen

Eine andere Form häufiger Sachbeschädigungen in Döbeln ist das Zerstören von Scheiben an Bushaltestellen. An zwei Haltestellen an der Dresdner Straße in Döbeln-Ost fehlen gleich drei solcher Scheiben, weil sie eingeschlagen wurden.

Alternative Verbundplatten

„Noch diesen Monat soll der Auftrag zur Erneuerung der zerstörten Scheiben an der Bushaltestelle Dresdner Straße, Oberfriedhof, ausgelöst werden. Anstelle der transparenten Scheiben werden PVC-Aluverbundplatten eingebaut“, erklärt Thomas Mettcher. Diese Platten seien haltbarer und kostengünstiger als die transparenten Scheiben aus Glas. Die Stadt wolle in Zukunft verstärkt auf das neue Material setzen. Mettcher: „An der Bushaltestelle Zschepplitzer Straße wurden sie 2018 eingesetzt, die ersten Erfahrungen sind positiv.“ Die Platten sind mit Döbelner Motiven gestaltet. Das soll auch bei den künftigen Verkleidungen so passieren.

Im Vorjahr hat Döbeln etwa 6 000 Euro wegen Schäden an Bushaltestellen ausgegeben. Wiederholt gab es solche an Haltestellen entlang der Dresdner Straße

Von Olaf Büchel