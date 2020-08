Döbeln: Zwei Männer schlagen auf 20-Jährigen ein

Döbeln

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Sonntagabend am Körnerplatz in Döbeln zwischen einem 20-Jährigen und zwei weiteren Männern gekommen. Das Duo habe den 20-Jährigen festgehalten, geschlagen und sei anschließend weggegangen. Der junge Mann musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt Doreen Göhler von der Polizeidirektion Döbeln mit.

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und geht ersten Hinweisen zu einem Beteiligten nach. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gilt es laut Göhler auch, die Hintergründe der Tat zu erhellen

Von daz