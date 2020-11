Döbeln

Bei einem Unfall in der Dresdner Straße ist ein Kind am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Junge an einer Bushaltestelle die Straße überquert, als es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Der Zwölfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von DAZ