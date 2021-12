Döbeln bekommt 2025 einen S-Bahn-Anschluss nach Leipzig

Döbeln

Ab 2025 können Bahnfahrgäste in Döbeln in die S-Bahn steigen und im City-Tunnel unter dem Leipziger Markt aussteigen und das im verdichteten Takt. Dafür hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) jetzt im Großen Saal von Schloss Hartenfels in Torgau die Weichen gestellt. Der Verband hat zudem die Gründung einer Fahrzeugpool GmbH beschlossen. Diese wird mit Strukturwandel-Fördermitteln für den Kohleausstieg 16 batteriebetriebene Züge erwerben und an ein Bahnunternehmen für den Einsatz auf der nicht elektrifizierten Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln verpachten. „Mit diesem Beschluss hat die Verbandsversammlung die letzte Weiche gestellt: Die Ausschreibung für das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz MDSB2025plus kann damit in den nächsten Tagen starten“, sagt der ZVNL-Vorsitzende und nordsächsische Landrat Kai Emanuel (parteilos). Ein wichtiger Bestandteil sei die Einbindung der beiden Mittelzentren Grimma und Döbeln.

Nordsachsens Landrat schiebt S-Bahn nach Döbeln an

„Dieselloks sind im Leipziger City-Tunnel nicht zugelassen und damit für das MDSB-Netz ungeeignet. Also stoßen wir bislang immer dort an Grenzen, wo keine Oberleitung über der Schiene hängt. Das wird sich ab 2025 ändern. Mit einem Batteriezug ist die S-Bahn-Fahrt nicht mehr in Leipzig-Stötteritz beendet, sondern geht dann mit der neuen S 1 bis Grimma und Döbeln weiter – und das auch noch umweltfreundlich ohne CO2-Emissionen“, so Kai Emanuel. Welche Batteriezüge von der Fahrzeugpool GmbH letztlich angeschafft und von welchem Verkehrsunternehmen diese gepachtet und betrieben werden, wird sich aus dem Vergabewettbewerb MDSB2025plus ergeben. In Torgau beschlossen wurde, dass ZVNL-Geschäftsführer Bernd Irrgang auch die Geschäftsführung der neuen GmbH übernimmt, die über zwei Mitarbeiter verfügen wird. Verbandsvorsitzender Kai Emanuel ist zudem bevollmächtigt, Regelungen für die Ausgestaltung der GmbH festzusetzen. Der ZVNL übernimmt Anschubfinanzierung und Einlage des Stammkapitals.

Neue Gespräche zur Bahnstrecke Döbeln-Dresden

„Wir sind begeistert. Mit dieser direkten Anbindung von Döbeln ans Leipziger Stadtzentrum ziehen wir bestimmt wieder Fahrgäste von der Straße auf die Schiene“, sagt Rudolf Lehle, Fraktionschef der CDU im Döbelner Stadtrat. Genau dieses Tempo, das der für die Landkreise Leipzig Land, Nordsachsen und die Stadt Leipzig zuständige Zweckverband auch zugunsten der Döbelner Region außerhalb seines Verbandsgebietes an den Tag legt, wünschte sich Lehle für den Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe und die Wiederbelebung der vorhandenen Bahnstrecke von Döbeln über Meißen nach Dresden. Hierzu führten Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) und Lehle erst am Donnerstag im Döbelner Rathaus wieder Gespräche mit Bahnexperten. Für die Wiederbelebung der Bahnstrecke Döbeln-Dresden gibt es eine Beschlusslage, liegen Gutachten zu den Kosten vor und sind erste Anträge gestellt. Bund und Land müssen sich nun über die Finanzierung der Streckenertüchtigung und der Modernisierung der Sicherheitstechnik verständigen. Rudolf Lehle hofft, dass wenn 2025 die S1 von Döbeln nach Leipzig im Takt rollt, auch Züge von Döbeln über Roßwein, Nossen und Meißen wieder direkt in die Landeshauptstadt rollen. „Das ist auch zwingend geboten. Denn man kann doch nicht auf der einen Seite den Bürgern die CO2-Steuer erhöhen, ohne dass sie zum Individualverkehr brauchbare Alternativen haben“, so Lehle.

