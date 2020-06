Döbeln digitalisiert Schulen für 1,2 Millionen Euro

Döbeln

Ein Budget von fast 1,2 Millionen Euro hat der Döbelner Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag vergeben. Noch am Freitag ging dazu der Antrag für das Geld aus dem Digitalpakt Schule im Freistaat Sachsen an die Sächsische Aufbaubank heraus.

Darum kümmerte sich die SDC Sachsen Digital Consulting GmbH, welche der Stadtrat am Donnerstag mehrheitlich als Projektsteurer für das Digitalpaket an den acht Schulen in Trägerschaft der Stadt Döbeln beauftragte. 100.000 Euro bekommen die Experten und Planer aus Dresden dafür.

Klare Vorstellen in den Schulverwaltungen

Dass der Antrag lange vor der Frist am 30. Juni schon gestellt werden konnte, liegt an einer umfangreichen Vorarbeit des Unternehmens. Aber ebenso an den in fast allen Schulen recht klaren Vorstellungen und Konzepten, was mit den Digitalpakt-Fördermitteln erreicht werden soll.

„Die Maßnahmen und die speziellen Bedarfe sind mit den Schulleitern gemeinsam besprochen worden und im Förderantrag niedergeschrieben“, erklärte Matthias Hundt, Geschäftsführer der Sachsen Digital Consulting den Stadträten. Alle Schulen bekommen einen Ein-Gigabit-Glasfaseranschluss.

„Bei der Ausstattung der Schulen folgt die anzuschaffende Technik der Pädagogik“, sagte Matthias Hundt. Dazu musste das Unternehmen gemeinsam mit jeder Schule ein medienpädagogisches Konzept aufstellen, um zu klären, wie die Schule künftig digital unterrichten will. In einem weiteren technisch-pädagogischen Einsatzkonzept wurde niedergeschrieben, wo ein W-LAN einzurichten ist oder welche digitalen Endgeräte angeschafft werden. Das können an einigen Schulen PC in einem Computerkabinett oder mobile Endgeräte wie Laptops oder Tablets sein. Zudem stehen digitale Tafeln in einigen der acht Schulen auf der Wunschliste.

Fördergeld für „Corona-Laptops“

Damit die Technik dann aber auch effektiv für guten modernen Unterricht genutzt werden kann, wurde bereits ein Konzept erarbeitet, nachdem die Lehrer an der Technik fortgebildet werden. Auch ein Wartungs- und Betriebskonzept wurde vorgelegt. Ziel ist dabei, möglichst gleiche Hersteller an den acht Schulen einzubinden und so auch die Wartung und den Service zu vereinfachen und vor allem mit Dienstleistern vor Ort abzusichern. Dafür spielt auch eine Rolle, welche Technik, etwa digitale Tafeln, von welchen Herstellern schon im Bestand der Schulen sind. Denn für die Wartung und den Service wäre es schlecht, wenn an jeder Schule unterschiedliche Geräte vorhanden sind.

„ Döbeln ist vielen Städten und Gemeinde etwas voraus. Wir hatten nur wenige Kommunen, die sich schon im Vorfeld so intensiv mit den Lehrern zusammengesetzt und einen solchen Vorlauf erarbeitet haben“, lobte Matthias Hundt. Sein Dresdner Unternehmen betreut Schulträger in ganz Sachsen beim Digitalpakt Schule.

Ab 1. Juli sollen die Schulen zudem noch weitere pauschale Fördermittel für die Anschaffung so genannter Corona-Laptops bekommen. Diese Geräte sollen an Schüler ausgeliehen werden, in deren Haushalten keine nutzbaren Computer vorhanden sind oder in denen sich mehrerer Schulkinder einen Rechner teilen müssen.

Das fließt in die acht Döbelner Schulen Lessing-Gymnasium Döbeln (2 Gebäude): 386.300 Euro Grundschule „Am Holländer“: 102.050 Euro Oberschule „Am Holländer“: 240.200 Euro Grundschule Großbauchlitz: 58.750 Euro Grundschule Mochau: 90.900 Euro Kunzemannschule-Grundschule: 88.800 Euro Grundschule Döbeln Ost: 81.050 Euro Schloßbergschule: 147.850 Euro Gesamt: 1.195.900 Euro.

