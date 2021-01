Döbeln gedenkt Opfern des Nationalsozialismus

Döbeln

Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus legten Mittwoch früh Vertreter der Stadtverwaltung Döbeln, von Stadtratsfraktionen, der Stadtwerke und des Treibhausvereins Kränze am antifaschistischen Ehrenmal auf dem Wettinplatz in Döbeln nieder. Neben Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) und dem Dezernenten Thomas Hanns waren die drei Fraktionen von CDU, SPD/Bündnis 90-Die Grünen/ Die Linke und AfD vertreten.

Kränze zum ehrenden Gedenken. Quelle: Sven Bartsch

„Wenn wir Lehren ziehen wollen aus der Zeit des Nationalsozialismus, so müssen wir Demokratie und Rechtsstaat schützen, wo immer sie in Frage gestellt werden. Erliegen wir nicht der Verführung des Autoritären. Streiten wir mit Argumenten, nicht mit Hass. Handeln wir als gute Nachbarn in Europa. Werte, wie Achtung, Anstand und Respekt zu leben – dies ist unsere Verantwortung“, sagte Liebhauser. Am 27. Januar vor 76 Jahren befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. In Deutschland ist der 27. Januar seit 1996 bundesweiter Gedenktag. Auch in anderen Städten der Region, wie in Waldheim auf dem Friedhof, wurde an die Nazi-Opfer erinnert.

Von daz/obü