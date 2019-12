Döbeln gehört zu den aufstrebendsten Mittelstädten in Deutschland

Döbeln

Unter 581 Mittelständen in Deutschland zwischen 20.000 und 75.000 Einwohner gehört Döbeln zu den Städten, die sich in den letzten Jahren am besten entwickelt haben und denen beste Zukunftschancen vorhergesagt werden. Das hat das Magazin „Kommunal“ gemeinsam mit dem Unternehmen Contor und dessen Standortanalyse-Tool Contor-Regio herausgefunden.

Unter den 581 untersuchten Städten kommt Döbeln unter den aufstrebenden Mittelstädten in Deutschland hinter Werder an der Havel in Brandenburg auf den zweiten Platz.

Wenig Kriminalität, gute Löhne

Für die Analyse wurden alle 581 Städte auf bestimmte Indikatoren geprüft. So zeigen zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung und der Wanderungssaldo an, wie attraktiv die Städte auf Menschen wirken. Die Zahl der Arbeitslosen und die der Insolvenzverfahren geben einen ersten Hinweis auf die soziale Sicherheit vor Ort. Gut laufende Unternehmen sind enorm wichtig für Städte, da sie nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die Wirtschaft ankurbeln. Zudem sahen sich die Forscher die soziale Sicherheit angeschaut. Genauer: Die Löhne in einer Region. Haben sie sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und bieten den Menschen somit einen besseren Lebensstandard? Zur sozialen Sicherheit gehört aber auch die Kriminalitätsrate. In all diesen Bereichen liegt Döbeln im Ranking der kleineren und Mittelstädte ganz vorn.

Boom bei Eigenheimen erwartet

Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns hatte die Studie am Donnerstagabend mit in den Stadtrat gebracht. Denn ein weitere wichtiger Indikator für das Wachstum einer Stadt sind die Entwicklung von Einfamilienhäusern, Wohnungen und die Neubaubedarfsprognose 2030, welche die Sozialforscher herangezogen haben.

Und bei Eigenheimen hat Döbeln in den letzten Jahren deutlich zugelegt. In der Sörmitzer Au, dem größtren neuen Wohnbaugebiet werden aktuell die letzten Grundstücke verkauft. „Wir rechnen mit einem Run auf Döbeln. Schon weil in den Ballungsräume die Grundstücke immer teurer werden“, sagt Döbelns oberster Stadtplaner Thomas Hanns und stellte den Stadträten die Beschlussvorschläge für die Bebauungspläne für zwei neue Eigenheimgebiete vor.

Häuser statt Ställe in Zschackwitz

Da wo jetzt noch zwei alte Schweineställe, ein paar Garagen und viel Beton am östlichen Stadtrand in Döbeln-Zschackwitz zu finden sind, sollen drei Eigenheime auf größeren bis zu 2000 Quadratmeter großen Grundstücken entstehen. Ein vom Rat beschlossener Bebauungsplan stellt dafür die Weichen.

Ein neues Wohngebiet für bis zu 250 Einwohner soll zudem in Döbelns Weststadt auf dem ehemaligen Gelände der Zuckerfabrik entstehen. 60 Eigenheime sowie vier Mehrfamilienhäuser sind in diesem „Walduferviertel“, genannten Baugebiet geplant, das hochwassersicher oberhalb der Mulde und einem Waldessaum sehr verkehrsgünstig und stadtnah liegt.

60 Häuschen im Walduferviertel

Die Sparkasse Döbeln ist der Investor. Die Stadträte brachten den Bebauungsplan nun auf den Weg. „Ende 2020 könnten vielleicht schon die ersten Bauanträge für Eigenheime gestellt werden“, hofft Thomas Hanns. Das Plangebiet soll ab 2021 Abschnittweise erschlossen und vermarktet werden.

Zum Plan gehört auch eine innovative umweltfreundliche Lösung für Heizung und Warmwasser . Die Häuser sollen durch ein Nahwärmekonzept durch ein Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Döbeln versorgt werden, mit dem das stadteigene Unternehmen gleichzeitig den Anteil an selbst erzeugtem umweltfreundlichen Strom erhöht.

Diese Städte sind die Top 10 1. Werder ( Havel) 2. Döbeln 3. Laupheim 4. Sonneberg 5. Wandlitz 6. Blankenfelde-Mahlow 7. Schwäbisch-Hall 8. Teltow 9. Panketal 10. Falkensee Als zweitbeste sächsische Stadt folgt auf Platz 50: Reichenbach im Vogtland. Bei Eigenheimen legte Döbeln in den letzten fünf Jahren 32 Prozent zu, bei Einwohnern 13 Prozent, beim verfügbaren Einkommen 10 Prozent. Die Kriminalitätsrate liegt bei niedrigen 3,8 Straftaten pro 100 Einwohnern.

Von Thomas Sparrer