Döbeln gewinnt 9000 Euro für die Riesenbox in der City

Dresden/Döbeln

Der Döbelner Stadtwerbering hat am Donnerstag im ersten Anlauf beim Innenstadtwettbewerb „Ab in die Mitte“ einen mit 9000 Euro dotierten Sonderpreis gewonnen. In der 18-jährigen Geschichte des Wettbewerbs hatten die Döbelner Einzelhändler und Gewerbetreibende zum ersten Mal eine eigene spannende Idee zu einem Wettbewerbsbeitrag formuliert und eingereicht.

„Döbeln – hier kannst Du dir was abholen“

So war das riesige farbige Plakat überschrieben, das die Döbelner mit 47 weiteren sächsischen Kommunen für den Wettbewerb einreichten. Im Bewerbungstext auf dem Plakat ging es um eine geheimnisvolle Zahlenkombination: 1040-152-30-60 lautete die fiktive Zahlenreihe mit der sich Türen für die Kunden der Döbelner Innenstadt rund um die Uhr öffnen lassen. Im Klartext geht es um einen Riesenbriefkasten. Die 152 Jahre alte Briefkastenfirma Max Knobloch stellt diese hochmodernen Zauberkästen für Paketpost im 1040 Jahre alten Döbeln her. Abgewandelt für die 60 Mitglieder des 30 Jahre alten Döbelner Stadtwerberinges finden darin das Buch, die Flasche Wein, ein Blumenstrauß, ein paar Schuhe, ein Koffer oder jegliche andere Waren der Döbelner Innenstadthändler auch nach Ladenschluss und am Wochenende zum Kunden, wenn der es nicht schafft, das Geschäft in Döbeln während der Öffnungszeiten aufzusuchen. Die moderne Abholstation wird gut erreichbar im Zentrum der Stadt platziert und den hybriden Einzelhandel in der Innenstadt weiter voranbringen. Ein Anruf, eine Mail vom Kunden und der Händler kann das gewünschte Produkt hinter die mit einem Code zu öffnende Tür im Riesenbriefkasten packen. Der Kunde kann es abholen – wann auch immer er die Zeit dazu hat, an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag.

So sah die Bewerbung aus: Thomas Kolbe vom Döbelner Briefkastenhersteller Knobloch und Grit Neumann vom Stadtwerbering waren die Initiatoren. Quelle: Sven Bartsch

Erste Box ist mit Preisgeld bezahlbar

Grit Neumann, die Vorsitzende des Stadtwerberinges nahm die Urkunde am Donnerstagnachmittag im Bürgerhaus Delitzsch von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig entgegen. „Ich freue mich riesig, dass wir bei unserer ersten Teilnahme an dem Wettbewerb gleich mit 9000 Euro nach Hause fahren. Das war eine tolle Teamleistung“, sagte sie auf der Rückfahrt am Telefon. Um aus der Idee einen Wettbewerbsbeitrag zu machen, hatte sie Thomas Kolbe vom Briefkastenhersteller Max Knobloch Nachf. GmbH in Döbeln, DAZ-Redakteur Thomas Sparrer und Daniel Gründl-Finger und sein Team von der Döbelner Werbeagentur „Arten & Vielfalt“ an einen Tisch geholt. „Ich bin auf die gelungene Präsentation unserer Idee richtig stolz.“

In der kommenden Woche will die quirlige Chefin des Stadtwerberinges nun mit Thomas Kolbe, teilnehmenden Innenstadthändlern und der Stadt sprechen, um schnellstmöglich die Idee umzusetzen und den ersten Riesenbriefkasten im Stadtzentrum aufzustellen. Die erste von bis zu vier geplanten Boxen wäre mit dem Geld zu bezahlen. Am Rathaus neben dem jetzigen Testzentrum im Ratskeller wäre ein erster möglicher Standort.

Von Thomas Sparrer