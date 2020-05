Startschuss: Döbeln hat jetzt ein Autokino mitten in der Stadt

Döbeln

Döbelns größte Leinwand steht für die nächsten fünf Wochen auf dem Steigerhausplatz. Dort startete am Donnerstagabend das Autokino des Cinema Döbeln. Die nächsten fünf Wochen lang sind von Donnerstag bis Sonntag auf dem Steigerhausplatz jeden Abend ab Beginn der Dämmerung Kinofilme vom Auto aus zu sehen.

Idee aus der Not geboren

„Wir machen gern Kino. Doch da abzusehen ist, dass vor Juli mit normalem Kinobetrieb nicht zu rechnen ist, kam uns die Idee, in Döbeln ein Autokino anzubieten. Der Steigerhausplatz hinter unserem Döbelner Kino bietet dafür ideale Bedingungen“, sagt Michael Venohr, Geschäftsführer des Cinema in Döbeln. Mit der Idee fand er schnell Unterstützer. „Die Idee hat uns auch als Stadt sofort gefallen. So haben wir mit unserem Bau- und Ordnungsamt sowie den Kinobetreibern schnell an einem Tisch gesessen“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU). So wie die Stadt aktuell Gastwirte der Stadt unterstützt, indem sie für Freisitze auf öffentlichen Wegen vor den Gaststätten keine Gebühren erhebt, unterstützt sie auch das Kinoprojekt. Der Bauhof lieferte Absperrgitter.

Geänderte Zufahrt auf den Steigerhausplatz

Jeweils von Donnerstagabend bis Sonntagabend dürfen nur Anlieger und Lastwagenfahrer auf dem Steigerhausplatz parken. Zudem wird die Zufahrt auf den Platz nur von der Burgstraße, über die Friedrichstraße hinter dem Polizeirevier möglich sein. Die Ausfahrt auf die Burgstraße erfolgt dann wieder zwischen AOK und Sporthalle Burgstraße.

200 Autos haben vor der 80 Quadratmeter großen Leinwand Platz. „Es gibt aber bei Bedarf noch Reserven. Die aufblasbare Leinwand wird von vier Steinpaletten als Ballast gesichert, welche die Raiffeisenhandelsgenossenschaft RHG bereitstellte. Die Döbelner Stadtwerke liefern den Strom für das Autokino. Die moderne Vorführtechnik kommt aus einem extra Container. Darauf befindet sich eine Ukw-Sendeantenne, die den Stereoton auf dem Platz an die Autoradios der Zuschauer überträgt. Die Frequenz erfahren die Kinobesucher vor Ort.

Karten online und an der Kinokasse

Karten gibt es online auf der Homepage des Cinema in Döbeln oder ab 19 Uhr an der Kinokasse. „Wichtig ist aber, dass die Karten vor der Einfahrt auf den Steigerhausplatz erworben werden“, sagt der Döbelner Kinoleiter Niklas Spitzer. Er und sein Team sorgen für Popcorn, Getränke, Eis und vieles mehr. Ein Getränkewagen steht vor Ort und am Freiluftkino gibt es sogar Roster.

Klassiker und Kracher Bis 28. Juni gibt es immer donnerstags einen Filmklassiker. So kommenden Donnerstag „Go Trabi Go“, dazu kommt eventuell Hauptdarsteller Wolfgang Stumpf vorbei. Weitere Klassiker sind: „The Fast and the Furious“ am 11. Juni, „ Terminator 2“ am 18. Juni und „ Dirty Dancing“ am 25. Juni. Freitags gibt es deutsche Filme: heute Abend „Das perfekte Geheimnis“, nächsten Freitag, „Die Hochzeit“ und am Freitag darauf „Nightlife“, am 19.6. „ Lindenberg mach dein Ding“, sowie „Die Känguru-Chroniken“ am 26.6.. Zum Abschluss läuft am 28. Juni nach der Absage der Toten-Hosen-Tour 2020 der Konzertfilm: „Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour.“ Das ganze Programm steht im Internet unter: doebeln.cineprog.net

Platziert werden die Fahrzeuge so wie sie den Platz befahren. Geöffnet wird das Autokino immer 19 Uhr. 20 Uhr sollten Besucher spätestens das sein. Filmstart ist 20.45 Uhr beziehungsweise sobald die Dämmerung eingetreten ist. Karten Kosten 20 Euro pro Auto inklusive zwei Personen, jeder weitere Person im Auto kostet sechs Euro.

Regionale Partner machen mit

Die Sparkasse Döbeln als Partner des Autokinos verlost zudem Kinogutscheine. Gruma-Mercedes in Döbeln ist ebenfalls Sponsor des Autokinos und verlost auf seinen Social-Media-Kanälen für jeden Kinotag zwei Logenplätze in einem täglich wechselnden neuen Mercedes in der ersten Reihe, inklusive Popcorn und Getränken.

Gespielt wird bei jedem Wetter, außer bei heftigem Sturm und Gewitter. Bei Regen empfiehlt Kino-Geschäftsführer Michael Venohr den Gästen einen Apfel mitzubringen und die Autoscheibe mit dem aufgeschnitten Apfel einzureiben. „Das sorgt auch bei Regen für klare Sicht“, sagt er.

Am Donnerstagabend läuft als erster Film der Klassiker „Zurück in die Zukunft 1“ mit dem jungen Michael J. Fox. Schon lange vor Vorstellungsbeginn hatten über 30 Gäste Karten gekauft.

Von Thomas Sparrer