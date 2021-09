Döbeln

Unter den knapp 600 mittelgroßen Städten in Deutschland bescheinigt das Fachmagazin Kommunal der Stadt Döbeln einen hervorragenden zweiten Platz. Untersucht wurden in einem Ranking 67 statistische Kriterien zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Ilmenau in Thüringen ist nach diesem Ranking Deutschlands Aufsteiger-Stadt. Die 26 000 Einwohner-Stadt hat eine Entwicklung hingelegt, wie es nur wenige Städte in Deutschland schaffen. Döbeln folgt auf Platz zwei. Ausgewertet, verglichen und bewertet wurden zigtausende Daten der statistischen Ämter aus den letzten fünf Jahren. Da spielte zum Beispiel die Lebensqualität eine große Rolle. Wie hat sich etwa der Arbeitslosenanteil, die Zahl der Insolvenzen oder die Höhe der Steuereinnahmen entwickelt. Weitere Faktoren waren etwa die Zahl der Einfamilienhäuser und der Wohnungen sowie das verfügbare Einkommen je Einwohner. Gewichtet wurden diese Daten zu knapp 50 Prozent. Hinzu kamen mit jeweils gut einem Viertel der Gewichtung die Bereiche Demografie und Ökonomie. Konkret sahen sich die Autoren des Rankings auch an, wie sich die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe, die Bevölkerungszahl und hier insbesondere die Zahl der jungen Menschen unter 20 Jahren entwickelt haben und wie der Wanderungssaldo bei der Bevölkerung innerhalb von fünf Jahren aussah.

Aufsteiger-Städte gibt es überall in Deutschland, aber nirgends so viele, wie in Sachsen und Thüringen, weil sich hier vieles von recht niedrigem Niveau sehr deutlich nach oben entwickelt habe, begründen die Macher der Untersuchung. Döbeln auf Platz zwei in der Kategorie „Deutschlands Aufsteiger-Stadt“ punktet mit einem enormen Zuwachs beim verfügbaren Einkommen, hat wenig Insolvenzen zu verzeichnen und der Anteil der Jugend entwickelt sich in noch rasenderer Geschwindigkeit als die Bevölkerungszahl insgesamt. Platz drei von „Deutschlands-Aufsteiger-Städten“ ist Bad Salzungen, wieder in Thüringen. Platz vier belegt Reichenbach im Vogtland, wieder in Sachsen, bevor auf Platz fünf mit Schloss Holte-Stukenbrock (27 000 Einwohner) eine echte Überraschung aus Nordrhein-Westfalen wartet.

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser freut sich, dass Döbeln nun schon zum zweiten mal seit 2019 in diesem Ranking auf einem Spitzenplatz auftaucht. „Das ist das Ergebnis der langjährigen Arbeit vieler Akteure in unserer Stadt.“ Gut ausgelastete Gewerbegebiete und Eigenheimstandorte, viele Investitionen und ganz offensichtlich nachweislich steigende verfügbare Einkommen sind für Sven Liebhauser gute Beweise einer positiven Stadtentwicklung. „Wir machen uns auch schon für die nächsten fünf bis zehn Jahre Gedanken über neue Eigenheimstandorte und weitere Ansiedlungsflächen für Gewerbe“, kündigt er an. Dass Döbeln wieder mehr junge Leute habe, merke die Stadt an der Auslastung von Kitas und Schulen. Dennoch bleibe die älter werdende Gesellschaft in Döbeln eine Herausforderung.

Von Thomas Sparrer