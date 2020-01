Döbeln „krallt“ sich jetzt säumige Schuldner

Döbeln

Um ausstehende Forderungen einzutreiben setzt die Stadt Döbeln mittlerweile auch eine Parkkralle ein. Diese Vorrichtung – auch Radkralle oder Autokralle genannt – verhindert, dass mit dem Auto weggefahren werden kann. Sie ist ein Mittel der Vollstreckung und wird als eine der letzten Maßnahmen verwendet, wenn Schuldner der Stadt ihre Forderungen partout nicht zahlen wollen, informiert das Rathaus auf Anfrage. Dabei könne es sich um Steuern, Gebühren oder Bußgelder handeln.

Bevor die Parkkralle zum Einsatz kommt, erhielten die Schuldner mehrere Mahnungen und Besuche der Vollstreckungsbediensteten. Die Kralle wird am Auto des Schuldners am linken Vorderrad befestigt und erst entfernt, wenn die Forderungen beglichen sind. Zudem bringen die Bediensteten Pfandsiegel und Hinweisschilder gut sichtbar am Auto an. 2019 wurde die Parkkralle in Döbeln fünfmal eingesetzt. Dann sei zügig gezahlt worden.

Von Olaf Büchel