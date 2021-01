Döbeln sagt Heimatfest ab

Döbeln

Die Stadt Döbeln sagt das Heimatfest ab. Das sollte eigentlich vom 18. bis 20. Juni steigen. Wie Stadtsprecher Thomas Mettcher in einer Pressemitteilung informiert, soll das Heimatfest voraussichtlich 2026 stattfinden. Zu diesem Entschluss, das Fest abzusagen, kamen die Verwaltung und der Hauptausschuss des Stadtrates auf seiner jüngsten Sitzung. Eine abschließende Entscheidung zu der Thematik soll der Stadtrat am 4. Februar 2021 fassen.

Als Grund für die Absage gibt die Stadt die Corona-Pandemie an, deren weitere Entwicklung nicht absehbar ist. Unter diesen Voraussetzungen sei es unmöglich, das Heimatfest vorzubereiten und abzuhalten. „Eine Entscheidung zur Absage des traditionellen Heimatfestes fällt allen Beteiligten nicht leicht – vieles war bereits konzipiert und geordnet“, sagt Stadtsprecher Thomas Mettcher. Eigentlich müsste die Stadt jetzt Verträge schließen, Aufträge erteilen und mit der Feierplanung beginnen.

„Nach gegenwärtigem Stand erscheint diese Großveranstaltung in ihrer Gesamtheit als nicht durchführbar, da es keine Planungssicherheit für die einzelnen Festbereiche gibt und es bis Juni kaum zu erwarten ist, dass Veranstaltungen mit weit mehr als 1000 Personen stattfinden können“, so Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU). Selbst eine unter Umständen dann noch geltende Regelung zur Kontaktnachverfolgung wäre bei dem Umfang des Heimatfestes nicht zu gewährleisten.

Es ist darüber hinaus nicht einschätzbar, inwieweit wichtige Partner ihre bereits vorbesprochenen Leistungen entsprechend vorbereiten und realisieren können. Dies betrifft insbesondere auch die Teilnehmer am Festumzug wie Vereine, Schulen, Kindereinrichtungen und so weiter.

Weiterhin sei damit zu rechnen, lässt die Stadt wissen, dass bestimmte Leistungen wie Wachdienst, Künstlergagen, Mieten für technische Ausrüstung, Sonderausgaben für Hygiene mehr Geld kosten. Die Kostensteigerung und damit das finanzielle Risiko sei aber derzeit noch nicht überschaubar.

„All diese genannten Gründe lassen eine seriöse Vorbereitung des 12. Döbelner Heimatfestes im Jahr 2021 einfach nicht zu. Stattdessen soll nun geprüft werden, mit welchen anderen Veranstaltungsformaten die Stadt, soweit möglich, belebt werden kann“, so Thomas Mettcher.

Am 21. Juli 2021 begeht Döbeln den 1040. Jahrestag der Ersterwähnung, dies soll entsprechend begangen werden. In welcher Form das geschehen kann, hängt natürlich wesentlich von den praktischen coronabedingten Umsetzungsmöglichkeiten im Jahresverlauf ab. Ideen dazu will die Stadt in den nächsten Wochen mit vielen Partnern besprechen.

Von daz/diw