Döbeln schreibt Tanzfest aus – für Fall der Fälle gibt’s Ausweichtermin

Döbeln

Optimismus ist in der gegenwärtigen Situation angebracht. Den legt nun auch die Stadt Döbeln als Ausrichter des beliebten Tanzfestes an den Tag. Die Ausschreibung für das im Spätherbst geplante Großereignis steht, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Wegen Corona ist aber auch an eine Ausweichvariante gedacht.

Ausweichtermin festgelegt

Das 29. Döbelner Tanzfest, das gleichzeitig als 13. Mittelsächsisches Tanzfestival geplant ist, soll am 28. November dieses Jahres in der Stadtsporthalle Döbeln über die Bühne gehen. „Da noch nicht vorhersehbar ist, ob die dann bestehende Covid 19-Lage ein Durchführen des Tanzfestes erlaubt, wird ein Ausweichtermin festgelegt“, informiert die Stadt auf ihrer Internetseite. Für den Fall, dass das Tanz-Event doch nicht im November stattfinden kann, wird es auf den 27. Februar 2021 verlegt, heißt es weiter.

Anzeige

Bewerben bis 11. September

Alle Tanzvereine und -gruppen, die an einer Teilnahme interessiert sind und ihren Sitz in Sachsen (vorzugsweise im Landkreis Mittelsachsen) haben, können sich bis spätesten 11. September bei der Stadtverwaltung Döbeln bewerben. Dafür gibt es ein Anmeldeformular auf der Homepage der Stadt. Zurückgesendet werden muss der ausgefüllte Anmeldebogen mit der Post oder per Fax (03431/579 298). Die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen entscheide über die endgültige Teilnahme.

Weitere LVZ+ Artikel

Neu Kategorie: Urban Dance

Das Tanzfest wird sich wieder in eine Vormittags- und eine Nachmittagsveranstaltung gliedern. Es sind die Kategorien Showtanz/Jazz- & Modern Dance/Rock’n’Roll, Bauchtanz und neu Urban Dance als freie Kategorie vorgesehen. Für den Fall, dass das Festival tatsächlich verschoben werden muss, sichert die Stadt als Veranstalter zu, mit allen angemeldeten Vereinen und gruppen zeitnah Kontakt aufzunehmen.

Von Olaf Büchel