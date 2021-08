Döbeln sichert künftige Gewerbeflächen im Fuchsloch

Döbeln

In diesem Gewerbegebiet liegt Döbelns flächenmäßig größtes Potenzial für künftige Ansiedlungen von Industrie- und Gewerbebetrieben. Damit es bei solchen Ansiedlungen keine Konflikte gibt, soll nun der aus den 1990-er Jahren stammende Bebauungsplan für den Gewerbepark „Am Fuchsloch“ in Teilen geändert werden. Deshalb beschloss der Stadtrat einstimmig, das Gebiet mit einer Veränderungssperre zu belegen. Doch was bedeutet das?

Die Gemeinde Mochau hatte für das Gewerbegebiet in den 1990-er Jahren einen Bebauungsplan aufgestellt, der bis heute Gültigkeit hat. Zur Abrundung des Baugebietes in Richtung der Ortschaft Großsteinbach wurde ein Teil der Flächen baurechtlich als Mischgebiet ausgewiesen. Was damals gut gedacht war, ist heute im Planungsrecht nicht mehr üblich. Denn in einem solchen Mischgebiet können sich Wohnen und Gewerbe nebeneinander ansiedeln. Eine Hälfte Gewerbe – auf der anderen Hälfte Wohnbebauung. Das schränkt die Möglichkeiten der Gewerbeansiedlung aber deutlich ein. Denn vieles möchte der Eigenheimer nun mal nicht neben seinem Wohnumfeld haben, etwa weil es Lärm macht.

„Solche Konflikte wollen wir durch die Änderung des Bebauungsplanes ausschließen, um das Gewerbegebiet mit den noch zu besiedelnden Flächen zukunftsfähig zu halten“, sagt Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns. Die als Mischgebiet ausgewiesenen Teile des Gewerbeparkes „Am Fuchsloch“ sollen künftig als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Das schützt die Anwohner im angrenzenden Dorf Großsteinbach genauso vor unverträglichen Belastungen, schränkt aber eine Besiedlung im Gewerbegebiet Fuchsloch weniger ein.

Konkret geht es um insgesamt 90 000 Quadratmeter noch zu besiedelnde Flächen an der Straße nach Großsteinbach. Drei Hektar davon liegen hinter der Klosterbäckerei, sechs Hektar liegen rechts der Straße. Bis das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist, wurde über das Gebiet eine Veränderungssperre gelegt. Bauanträge, welche dem Planungsansatz widersprechen, würden somit bis zum Abschluss des planungsrechtlichen Verfahrens auf Eis gelegt.

Für Gewerbeansiedlungen in Döbeln verhandelt die Stadt immer wieder mit Interessenten. Doch im Falle des Gewerbeparkes „Am Fuchsloch“ soll das Verfahren zur Bebauungsplan-Änderung erst einmal Klarheit und mehr Optionen schaffen.

In die noch besiedelbaren Flächen eingerechnet sind auch die 17 000 Quadratmeter, welche der europaweit tätige Feinkosthersteller Wernsing Food Family aus dem niedersächsischen Addrup-Essen bei Oldenburg vor vier Jahren gekauft hatte. Der Kaufvertrag soll demnächst wieder rückabgewickelt werden. Denn die Unternehmensgruppe hat ihre Pläne beerdigt, im Gewerbegebiet Fuchsloch in Mochau für 3,5 Millionen Euro ein neues Kühllogistikzentrum zu bebauen.

Von Thomas Sparrer