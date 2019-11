Döbeln stampft bisheriges Amtsblatt ein – und setzt auf digitale Ausgabe

Döbeln

Die Stadt Döbeln schafft ihr schwarz-weißes gedrucktes Amtsblatt ab. Stattdessen werden künftig öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen in einer elektronischen Ausgabe des Amtsblattes auf der Internetseite der Stadtverwaltung Döbeln veröffentlicht. Das hat der Döbelner Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung mit der Neufassung der Bekanntmachungssatzung beschlossen. Das spart der Stadtverwaltung künftig Papier, Druckkosten und Nerven. Ganz nebenbei setzt das Rathaus damit das sächsische E-Government-Gesetz um und treibt die Digitalisierung der Verwaltung voran.

Satzungen nur noch online abrufbar

Satzungen können somit nach Beschlussfassung umgehend veröffentlicht werden und damit in Kraft treten. Bislang ist dafür der Druck eines Amtsblattes notwendig gewesen. Das kostete 800 Euro und viel Zeit pro Ausgabe. Kurzfristige Ergänzungen von Stadtratstagesordnungen waren wegen der Drucklegungsfristen nicht möglich. Künftig ist das bis acht Tage vor Sitzung problemlos möglich. Die elektronische Veröffentlichung ermöglicht es zudem, etwaige redaktionelle Fehler in Bekanntmachungen (etwa bei Wahlbekanntmachungen) durch eine erneute Veröffentlichung zu heilen. So etwas war bisher nur durch die Produktion eines neuen Amtsblattes möglich.

Stadt plant Infoblatt statt Amtsblatt

Dennoch soll es weiterhin für alle im Internet weniger bewanderten Bürger ein attraktiv gestaltetes Amtsblatt in überarbeiteter Form geben. Dieses soll wichtige Informationen aus Verwaltung, Stadtrat und Vereinsleben enthalten und regelmäßig zu festen Terminen erscheinen. Tagesordnung und Beschlüsse des Stadtrates werden weiterhin im neuen, gedruckten Amtsblatt thematisch abgebildet, kündigt Stadtpressesprecher Thomas Mettcher an.

Neue Geschäftsordnung regelt Bekanntgabe

Neben der Bekanntmachungssatzung beschlossen die Stadträte auch eine neue Geschäftsordnung. Die Bekanntgabe von Zeit, Ort und Tagesordnung von Stadtrats-, Hauptausschuss- und Ortschaftsratssitzungen erfolgt künftig rechtsverbindlich in der elektronischen Ausgabe des Amtsblattes auf der städtischen Internetseite www.doebeln.de/amtsblatt. Aushänge an den Bekanntmachungstafeln in den Ortschaften können weiterhin erfolgen. Sitzungen können mit der Neufassung sowohl schriftlich als auch elektronisch (etwa per E-Mail) einberufen werden – letztere Variante setzt allerdings eine Einverständniserklärung des jeweiligen Mandatsträgers voraus. Stadträte können zudem künftig per Wunsch ihre Beschlussvorlagen und Sitzungsunterlagen auf Wunsch papierlos auf digitalem Wege erhalten.

Da in der Vergangenheit schon geheim von einem einstigen NPD-Stadtrat aufgenommene Videos aus der Stadtratssitzung im Internet veröffentlicht worden sind, wird die Geschäftsordnung in Paragraf 19 erweitert. Ton- und Bildaufnahmen sind nur dann gestattet, wenn der Stadtrat dies zulässt. Ton- und Bildaufnahmen sind ausschließlich von Medienvertretern, von Bediensteten der Stadtverwaltung Döbeln oder von der Stadtverwaltung beauftragten Personen zulässig. Sie bedürfen der Einwilligung des Stadtrates, die auch stillschweigend erteilt werden kann. Bei Medienvertretern ist eine vorherige Akkreditierung im Büro des Oberbürgermeisters notwendig.

Neu in der Satzung ist zudem, dass Bürger in der Fragestunde zu Beginn der Ratssitzung nicht nur ihre Fragen stellen sondern ihr Anliegen auch kurz erläutern dürfen. Dazu hatte Stadtrat Dietmar Damm von „Wir für Döbeln“ einen Antrag gestellt. Damit dies nicht ausufert, ist die Redezeit begrenzt. Thematisch müssen sich Anfragen auf Angelegenheiten der Stadt beziehen.

Von Thomas Sparrer