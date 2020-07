Döbeln steht Schlange: Als die D-Mark den Alu-Chip ablöste

Döbeln

Die Schlangen vor den Sparkassenfilialen in der Region Döbeln wollen in diesen Tagen vor 30 Jahren nicht abreißen. Am 1. Juli 1990 wurde in der ehemaligen DDR die Mark der DDR durch die D-Mark ersetzt. Nach dem Mauerfall am 9. November 1989 haben die beiden deutschen Regierungen mit dem „Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion“ am 18. Mai einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Deutschen Einheit unterzeichnet.

Auch jeder Enkel brauchte ein Konto

Die DDR übernahm ab dem 1. Juli vor 30 Jahren nicht nur den größten Teil der westdeutschen Wirtschafts- und Rechtsordnung. Die D-Mark wird alleiniges Zahlungsmittel. Löhne, Gehälter, Renten, Mieten und andere wiederkehrende Zahlungen werden 1:1 umgestellt. Beim Bargeld und beim Ersparten der Ostdeutschen war es etwas komplizierter. Kinder unter 14 Jahren konnten bis zu 2000 DDR-Mark im Verhältnis 1:1 umtauschen, 15 bis 59-Jährige bis zu 4000 DDR-Mark. Wer älter ist bekam für 6000 DDR-Mark 6000 Westmark. Beträge darüber wurden im Verhältnis 2:1 umgestellt.

Für Sparkassenmitarbeiterinnen wie Ines Wolf und Amrei Grüttner waren damit vor 30 Jahren extrem lange und anstrengende Arbeitstage verbunden.

Ines Wolf und Amrei Grüttner vor der ehemaligen Sparkasse im Leisniger Rathaus. Beide Frauen haben vor 30 Jahren an der Währungsumstellung mitgewirkt. Quelle: Sven Bartsch

Beide Frauen sind bis heute Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Döbeln. Ines Wolf ist seit 2012 Filialleiterin in Leisnig. Amrei Günther arbeitet in der Leisniger Filiale. 1990 haben beide die Währungsumstellung in Leisnig und in Döbeln mitgemacht. Sie erinnern sich noch an die Schlangen vor beiden Rathäusern. Denn die Sparkassenfilialen waren damals im Erdgeschoss beider Rathäuser untergebracht.

Riesiger Ansturm und viel Handarbeit am Schalter

„Im Vorfeld herrschte jeden Tag ein riesiger Andrang, weil nur das DDR-Geld für den Umtausch auf einem Konto oder Sparbuch liegen musste. So kam die ganze Familie mit der Oma. Es wurde für jeden Enkel ein Sparbuch eingerichtet, um den Summen für den 1:1-Umtausch auch auszureizen“, erinnert sich Ute Wolf. In der Sparkasse und Leisnig gab es damals fünf Auszahl- und zwei Sparschalter. An allen Schaltern wurden in den Tagen vor der Währungsunion im Akkord und von Hand Sparbücher eröffnet. Denn zum Stichtag 1. Juli musste das DDR-Geld auf Konten und Sparbüchern liegen und unter allen Familienmitgliedern entsprechend aufgeteilt werden. Mehrere Wochen lang kamen die Sparkassenfrauen kaum vor 22 Uhr aus der Filiale. An den Wochenenden wurde durchgearbeitet. Amrei Grüttner, die 1985 bei der Sparkasse in Döbeln die Ausbildung bekommen hatte, erinnert sich noch an den Andrang in Döbeln. „Unsere kleinste Kollegin sollte die Rathaustür öffnen und die Menschen schubweise in die Sparkassenräume lassen. Ihr war oft himmelangst. Ich erinnere mich noch an das Trampelgeräusch, wenn der nächste Schub hereinkam“, sagt die 51-Jährige. Wir haben in Schichten sieben Tage die Woche gearbeitet. In den zehn bis 15 Schaltern saßen wir wie im Zoo schrieben im Akkord. Ab dem 1. Juli zahlten wir D-Mark im Akkord aus. Alles von Hand, weil Geldautomaten gab es da noch keine. Da waren viele Handgriffe und Stempel nötig“, erinnert sie sich schmunzelnd.

Viele Sparbücher ruckzuck wieder geleert

„Das Geld von den vielen Sparbüchern wurde im Laufe des Sommers zumeist wieder umverteilt. Übrig blieben damals viele Sparbücher mit Kleinstbeträgen, für die immer noch Zinsen berechnet werden mussten und die später mal in einer Aktion mit den Kunden aufgelöst wurden“, erinnert sich Ines Wolf. Auch an Guthabenszinsen von damals 8 bis 9 Prozent erinnern sich die Frauen heute fast belustigt. Zu DDR Zeiten gab es auf alle Sparbücher und Konten einheitliche 3,25 Prozent Zinsen. „Das wäre heute wieder begehrt“, schmunzeln die beiden.

Die D-Mark-Einführung sei damals ein Meilenstein gewesen, der für die Menschen viele positive, aber auch im Nachgang einige andere drastische Veränderungen mit sich brachte.

Der Duft des Westens

In den Läden gab es schon einige Zeit vorher aber noch sehr teuer die begehrten Westprodukte, die man bis dahin nur aus dem Intershop kannte. An den Duft der Intershops erinnert sich Sparkassenkollegin Angela Wittig bei der kleinen Gesprächsrunde in der Leisniger Sparkassenfiliale. Diesen speziellen Duft des Westens nahm man irgendwie gar nicht mehr wahr, weil all das Begehrte von einst auch in hiesigen Läden und im Alltag ganz schnell Einzug hielt. In einer Dresdner Parfüm-Manufaktur hat sie sich aus Spaß ein „Intershop“-Parfüm gekauft. „Aber ganz so wie in meiner Erinnerung von damals riecht es nicht“, findet die 54-Jährige.

Von Thomas Sparrer