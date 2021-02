Döbeln testet im Chemie-Labor, in Leisnig alle negativ

Am Döbelner Gymnasium und an der Apian-Oberschule Leisnig ließen sich Schülerinnen und Schüler auf das Corona-Virus testen. Ärzte erklärten sich zum Besuch in der Schule bereit.

Corona-Schnelltests wurden am Montag am Gymnasium in Döbeln und in der Oberschule Leisnig vorgenommen. Quelle: Wolfgang Sens