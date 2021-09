Döbeln und Roßwein spenden mehr als 55.000 Euro für Hochwasseropfer

Döbeln

Mittlerweile 20.870 Euro sind auf dem Spendenkonto der Stadt Döbeln eingegangen, das für die Opfer der verheerenden Starkregenkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angelegt worden war. Nicht nur dieses Geld soll zur finanziellen Unterstützung der Betroffenen schnell weitergeleitet werden. Auch die Stadt selbst hat eine außerplanmäßige Aufwendung zu diesem Zweck vorgesehen. 20.000 sollen aus dem Stadtsäckel gespendet werden. Der Stadtrat stimmte diesem Vorhaben zur jüngsten Sitzung mit zwei Enthaltungen zu.

Unlautere Wahlfinanzierung?

Einer, der sich enthielt, war Stadtrat Dirk Munzig, Fraktionschef von „jetzt – für unser Döbeln“ (früher AfD). Er hatte in seinem Redebeitrag seine Besorgnis darüber geäußert, dass das Geld von den Empfängern möglicherweise genutzt werden könne, um unlautere Wahlfinanzierung zu betreiben. Diskutiert wurde nach Anregung von seiner Fraktionskollegin Annemarie Reiche anschließend auch darüber, ob es erforderlich sei, die Beschlussvorlage dahingehend zu ergänzen, dass die Spendenmittel zweckgebunden einzusetzen sind. Da man davon allerdings ausgeht und der Zweck außerdem bereits im Namen des Spendenkontos verankert ist, wurde davon Abstand genommen.

Die tragischen Bilder aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo im Juli Starkregen verheerende Hochwasser ausgelöst hatten, haben bei vielen Döbelnerinnen und Döbelnern Erinnerungen an die eigenen Erlebnisse zu den Hochwassern 2002 und 2013 wach werden lassen. „Damals erhielt Döbeln Unterstützung aus ganz Deutschland und darüber hinaus“, so Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). Das habe man nicht vergessen, sei bis heute dankbar. „Jetzt soll etwas davon zurückgegeben werden.“ Wohin genau die über 40.000 Euro aus Döbeln gehen sollen, dazu gibt es bereits Überlegungen. Auf jeden Fall soll es ein Ort an der Ahr sein.

Roßwein wartet auf Nachzügler

Auch in Roßwein wurden in den vergangenen Wochen Spenden gesammelt. Bisher gingen 9.600 Euro auf dem Spendenkonto der Stadt ein. „Wir wollen die Summe aufstocken“, erklärt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). So, dass am Ende 15.000 Euro bereitstehen. An wen die Spende gehen soll, ob an eine oder mehrere Institutionen, weiß man in Roßwein noch nicht. In einem ist man sich aber sicher: „Wir werden noch zehn Monate ins Land gehen lassen und dann für die spenden, die vom großen Spenden-Kuchen noch nichts abbekommen haben“, so Lindner. Damit wolle man denen helfen, die jetzt vielleicht noch nicht gehört werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk und Stephanie Helm