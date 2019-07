Döbeln

Sachsens Wirtschaftsminister und SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig macht die durchgehende Bahnstrecke von Döbeln nach Dresden zu einem zentralen Wahlkampfthema. „Ich habe als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident des Freistaates Sachsen ein überregionales Interesse daran, dass Regionen wie Döbeln im öffentlichen Personenverkehr besser angebunden werden. Entweder in der Mitte Sachsens entsteht ein weißer Fleck oder ein Zentrum. Wir wollen, dass Döbeln ein Zentrum wird, mit dem besonderen Vorteil, zum Speckgürtel von Leipzig, Dresden und Chemnitz gehören zu können“, sagt Martin Dulig.

Der Vorteil Döbelns könne aber nur mit einem vernünftigen Mobilitätsangebot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ausgespielt werden. Da ist er sich mit seinem Döbelner Parteikollegen Henning Homann einig. „Die Ballungszentren Leipzig und Dresden platzen aus allen Nähten und der ÖPNV kommt dort mit dem Mitwachsen kaum hinterher. Andererseits haben wir auf dem Lande Nachholebedarf. Deshalb ist ein gutes Verkehrskonzept, dass die Regionen besser an die großen Zentren anbindet, ein großer Teil der Lösung“, sagt Dulig, der auch das Verkehrsressort verantwortet.

Dulig will Landesverkehrsgesellschaft gründen

„Unter Martin Dulig ist im Wirtschaftsministerium der Verkehr im Land auch ein Landesthema geworden. Vorher wurde doch nur Bundesgeld durchgereicht. In dieser Legislatur wurde unter seiner Führung erreicht, dass das Land auch endlich eigenes Geld in den ÖPNV steckt“, findet der Döbelner Landtagsabgeordnete und SPD-Generalsekretär Henning Homann.

Doch Martin Dulig ist damit noch lange nicht am Ziel. „ Sachsen ist ein ehemaliges Bahnland. Durch die Aufteilung der Zuständigkeit auf fünf Verkehrsverbünde, gibt es aber keinen strategischen Plan, wie das Bahnland der Zukunft aussehen soll. Deshalb blieb die Wiederbelebung der RB 110 in Döbeln auch lange ein lokales Thema. Henning Homann hat es immer wieder in den großen Fokus gerückt“, so Dulig. Als Verkehrsminister möchte er in der nächsten Legislaturperiode eine Landesverkehrsgesellschaft gründen, die sich um den überregionalen Verkehr und speziell um den Schienenverkehr sowie das überregionale Plusbus-Netz kümmert, um so die ländlichen Räume zu stärken. Straßenbahnen und Busse sollen dagegen weiter in kommunaler Verantwortung der Verbünde bleiben.

Nase voll von Kirchturmpolitik

„Ich habe die Nase voll von der Kirchturmpolitik der Landräte in ihren Verkehrsverbünden. Wir haben klare Ergebnisse aus einer Strategiekommission. Die Zweckverbände bekommen vom Land eine halbe Milliarde Euro, um Verkehr zu organisieren. Doch bei den Ergebnissen der Strategiekommission, wählen sie aus als wäre das ein Wunschkonzert. Damit muss Schluss sein.“ Dulig werde nach der Landtagswahl keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, ohne dass darin die Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft enthalten ist. „Der Freistaat braucht die Verantwortung für den Schienenverkehr wieder zurück.“

Dass die SPD nach den Landtagswahlen im September bei den Koalitionsverhandlungen mit am Tisch sitzt, ist für den SPD-Spitzenkandidaten Martin Dulig keine Frage. „Wir haben als Sachsen-SPD von den schweren Zeiten der Bundes-SPD einiges mit abbekommen. Doch aktuell legen wir jede Woche zu. Ich sehe uns gerade bei zehn Prozent. 12,4 Prozent wie zur letzten Landtagswahl zu halten, ist das Mindestziel“, sagt Dulig. Integrationsministerin Petra Köpping und er bekämen für ihre Regierungsarbeit guten Zuspruch. „Doch ich sage dazu auch: Wer möchte, dass unsere beiden Köpfe in der Regierung bleiben, muss SPD wählen“, so Martin Dulig.

Vier Varianten liegen auf dem Tisch

Bahnexperte Matthias Gründling aus Berlin hat sich die vier vom Zweckverband VVO vorgelegt Varianten für die Verbindung Döbeln-Dresden mal genauer angeschaut. Von 1966 bis 2015 arbeitete er unter anderem in der Reichsbahndirektion Berlin, der Zentrale der Deutsche Bahn Berlin und zuletzt von 2002 bis 2015 in der Zugplanung in Leipzig. Nebenbei schreibt er Bücher und ist Kenner sächsischer Bahnstrecken. „Mit großem Interesse verfolge ich seit Monaten die wieder in Gang gekommene Debatte um die Reaktivierung der Hauptstrecke Döbeln – Meißen und damit um eine neue RB 110.“ Bevor diese Strecke Ende 2015 abbestellt wurde, gab es aus der Bevölkerung des Kreises Mittelsachsenrund 24.000 Stimmen für den Weiterbetrieb des Personenzugverkehrs. „Das wurde schlichtweg überhört. Eine Hauptstrecke aus der Mitte heraus zu amputieren, war ein Fehler.“

Das Angebot des VVO, die Döbelner über die Bahnstrecke Döbeln – Riesa (mit zwingendem Umsteigen) – nach Dresden zu schicken, hält Gründling für inakzeptabel. Die Reisezeit Döbeln – Riesa - Dresden werde sich bei 100 Minuten einpegeln. „Für die Döbelner ist das ein Schuss ins Leere. Und wo bleiben bei der Variante die Menschen aus dem Raum Roßwein und Nossen?“, fragt er. Der Raum Riesa ist dagegen bereits gut an den Schienenpersonenfern- und Schienenregionalverkehr angeschlossen.

„Konstruktive Sachlichkeit ist gefragt“

Der Vorschlag, Nahverkehrszüge von Döbeln über Roßwein und Nossen zu fahren und in Coswig enden zu lassen, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Durch das Umsteigen in Coswig verlängert sich jedoch die Reisezeit bis Dresden Hauptbahnhof um mindestens zehn bis 20 Minuten. Eine Regionalexpresslinie Döbeln - Roßwein – Nossen – Meißen – Dresden Hauptbahnhof ist die machbare und akzeptabelste Variante. Mit der vorhandenen betrieblichen Infrastruktur ist Dresden Hauptbahnhof in rund einer Stunde erreichbar. Die jährlich für diese Strecke im Haushalt eingeplanten Mittel sollten mit Schwerpunkt auf die Veränderung der Sicherungstechnik in den Bahnhöfen und auf die Beseitigung der Langsamfahrstellen gelenkt werden.

Die vierte Variante einer Eilbusverbindung zwischen Döbeln und Dresden sei zwar schnell umsetzbar, bringe aber keine Vorteile für die Menschen in der Region. Dresden in 60 bis 70 Minuten zu erreichen, ist per Bus aussichtslos. Wegen dem zunehmenden Verkehr auf den Autobahnen A14 und A4 mit den täglichen Staus sowie die wachsenden Belastungen in den Ortschaften gibt Matthias Gründling dieser Variante keine Chancen.

„Ich wünsche mir, dass die Störfeuer aus Bautzen, Meißen und Riesa gegen die Verhandlungen über eine neue RB 110 aufhören. Konstruktive Sachlichkeit ist gefragt.“ Was passiert, wenn die Menschen in dieser Region mit dem Gefühl leben, von den Politikern und von den Verkehrsverbünden nicht ausreichend verstanden zu werden, zeige ein Blick auf das Wahlverhalten, findet der Bahnexperte.

Von Thomas Sparrer