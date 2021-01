Döbeln verliert nach 30 Jahren sein Fischgeschäft

Döbeln

Am Silvestertag hat noch einmal richtig Betrieb geherrscht in dem kleinen Laden in der Marktstraße 4. Vor allem die Karpfen aus der eigenen Fischzucht im Töpelwinkel wanderten über die Theke, ganz klassisch. Für Brunhild Schnek war es nicht der letzte Arbeitstag. Doch es war ihr letzter in dem kleinen Laden im Döbelner Zentrum. Der hat jetzt nämlich zu – für immer. Entschlossen haben sich die Schneks dazu, weil zuletzt auch Corona bedingt der Kundenstrom immer weiter zurückgegangen ist.

Eine Ära geht zu Ende

Damit hat das letzte verbliebene Fischgeschäft im Altkreis nun auch seine Tür geschlossen. Nachdem nach der Wende die Fischgeschäfte in Leisnig, Hartha und zuletzt auch Waldheim geschlossen hatten, haben Schneks zwölf Jahre lang als einzige weit und breit frischen und geräucherten Fisch in allen Variationen im Ladenlokal an die Kundschaft gebracht. Vor allem auch den aus ihrer eigenen Zucht im Töpelwinkel. Dort wird es auch weiter heimischen Frischfisch zu kaufen geben. Brunhild Schnek, die erst diese Woche ihren 65. Geburtstag gefeiert hat, wird ihre letzten Monate bis zur Rente in der Forellenzucht im Töpelwinkel anzutreffen sein und dort die Kundschaft mit betreuen.

In der Forellenzucht im Töpelwinkel wird es weiterhin den hauseigenen Fisch zu kaufen geben. Quelle: Sven Bartsch

Nach der Wende für die Selbstständigkeit entschieden

Im Töpelwinkel hat 1977 die Geschichte des Familienunternehmens begonnen. Brunhild Schnek ist in Zittau aufgewachsen, später in Bautzen. Ihr Mann Jörg stammt aus Halle. Beide lernen sich in Storkow Hubertushöhe kennen, an der Ingenieurschule für Binnenfischerei. Eigentlich hatte die Bautzenerin Bauingenieurwesen studieren wollen. „Physik und Mathe waren mein Ding.“ Als daraus nichts wurde, ging sie auf Kraftwerkstechnik an der TU Dresden, was ihr allerdings nicht gefiel. „Mein damaliger Freund hat Fischereiwirtschaft studiert und so bin ich nach drei Monaten gewechselt“, erzählt Brunhild Schnek.

Nach dem Studium verschlägt es sie beide 1977 in den Töpelwinkel, wo ihr Mann als Betriebsleiter für die Binnenfischerei Wermsdorf die Limmritzer Fischzucht übernimmt. Brunhild Schnek, die zum errechneten Entbindungstermin der Tochter ihre Diplomarbeit verteidigt, ist dann erst einmal im Babyjahr, bevor sie im Betrieb Fischgesundheitsdienst, Produktion und Lehrlingsausbildung übernimmt. Mit der Wende, als die Zerschlagung des Betriebs drohte, entschieden sich Schneks für die Selbstständigkeit. Er macht die Zucht, Sie meldet ein Gewerbe an und verkauft – ab 1990 in einer der Buden hinter dem Rathaus in Döbeln.

Schlange stehen am Fischgeschäft

„Das lief super“, erinnert sie sich und drei Jahre später eröffnen die Schneks den kleinen Fischladen in der Marktstraße. Brunhild Schnek, die selbst jeden Fisch auf dem Teller mag außer Karpfen, erinnert sich an Jahre, in denen die Kunden zu Silvester bis zum heutigen MC Geiz standen. Diese Zeiten sind lange vorbei. Den ersten Knick im Kundenstrom gibt es, als die Sparkasse aus dem Rathaus auszieht. Bemerkbar macht sich dann auch der Markttag zweimal in der Woche, bei dem auch ein Fischwagen Halt macht. Und nach der Sanierung des Obermarktes erholt sich der Kundenstrom auch nicht wieder. Zwei Hochwasser macht Brunhild Schnek in ihrem Fischgeschäft mit. 2012 legen die Eheleute die Geschäfte zusammen und sie ist fortan bei ihrem Mann angestellt.

Dass ihr Lädchen nun schon ein Jahr eher als ursprünglich geplant schließt, bedauert die 65-Jährige nur ein wenig – wegen des Kundenkontakts. Dass sie diesen Winter nicht mehr im kalten Geschäft auf Leute warten muss, wird ihr nicht fehlen. Im Hofladen im Töpelwinkel, in den sogar Leute aus dem Erzgebirge kommen, um Karpfen, Forelle und Lachsforelle frisch aus dem Wasser oder geräuchert zu kaufen, geht es weiter. Auch, wenn Brunhild Schnek in Rente gegangen ist.

