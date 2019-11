Döbeln, wie es tanzt und springt

Döbeln

Haben die Döbelner am Wochenende die künftigen Weltmeister tanzen gesehen? Vielleicht. Fakt ist: Die Formation „skip“ der Neun- bis 15-Jährigen fährt nach Polen in die Nähe Warschaus zur diesjährigen WM. Erstmals in der Vereinsgeschichte. Aber auch auf nationaler Ebene sind die Tänzerinnen und Tänzer an Wettbewerben beteiligt. So geht es schon nächste Woche zur Deutschen Meisterschaft.

Zuvor stellte der KJSC aber noch die Tanzshow im Döbelner Theater auf die Beine, die an zwei Tagen in drei Aufführungen über die Bühne ging. „Einsteigen bitte“ lautete das Motto der diesjährigen Show. Die Rahmenhandlung orientierte sich an einer Zugfahrt zu einem Tanz-Wettbewerb. „Hier stehen alle auf der Bühne – von drei bis Ü30“, sagt Nicole Böhm vom KJSC. Sie trainiert die Formation „Emotions“ der 16- bis 18-Jährigen und tanzte selbst mit. Es sind nicht nur Mädchen und junge Frauen, die beim KJSC Jazz -und Modern Dance trainieren, sondern auch Jungs. Wenngleich sehr wenige, sodass das Geschlechterverhältnis sehr unausgeglichen ist. Aber das liegt wohl auch in der Natur der Sache. Trotzdem: „Wir suchen Jungs, die bei uns mitmachen“, ruft Nicole Böhm zu mehr männlicher Beteiligung auf.

Tanzen ist tatsächlich Sport, wie die Besucher der Show im Döbelner Theater sehen konnten: Da schlagen die Mädels Räder und Salti, absolvieren spektakuläre Hebefiguren. „Wir haben sehr viele akrobatische Tänzer. Sie bringen genauso viele eigene Ideen mit, von denen unsere Programme profitieren“, sagt Nicole Böhm.

Mit dem Niedlichkeitsfaktor punkteten die Kinder aus der jüngsten Gruppe „Kitties“ im Alter von drei bis fünf Jahren. Sie zeigten zum Busfahrerlied nicht nur rollende Räder und quatschende Fahrgäste. Die Trainerin tanzte den kleinen Wirbelwinden vom Bühnenrand aus Regieanweisungen vor.

Insgesamt 35 Nummern zeigten die zehn Gruppen des KJSC zur diesjährigen Tanzshow – ein gigantisches Programm. Und ein ausverkauftes obendrein. Aller zwei Jahre findet sie in Döbeln statt, in diesem Jahr gab es erstmals eine Zusatzvorstellung am Sonntag. „Wir überlegen nun, ob wir das beibehalten“, sagt Nicole Böhm.

Dass Tanzen Sport ist, sieht man auch an dem gut gefüllten Terminkalender. Eigentlich ist jedes Wochenende Wettkampf. Denn der KJSC mischt im Ligabetrieb mit. Das will natürlich gut trainiert sein. Die Tänzerinnen und Tänzer trainieren normalerweise im Fitnessstudio Binder. „Und darüber hinaus in allen Döbelner Sporthallen“, wie Nicole Böhm sagt. Zum Glück für den Verein sitzt mit Michael Thürer ein Sachgebietsleiter Sport im Rathaus, der unkompliziert reagiert, wenn der KJSZ mal eine Halle für ein Sondertraining braucht und vieles möglich macht

Von Dirk Wurzel