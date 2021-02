Döbeln will 10 000 Euro für den Einzelhandel lockermachen

Döbeln

Die Stadt Döbeln möchte sich daran beteiligen, den Einzelhandel nach dem Lockdown so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen. Und zwar einfach und unkompliziert. Dazu will sie 10 000 Euro für die Corona-Gutscheinaktion des Stadtwerberings lockermachen. Vorgesehen ist, dass sich die Stadt an insgesamt 1000 40-Euro-Gutscheinen mit je 10 Euro beteiligt. Das bedeutet: Kunden können diese Gutscheine im Wert von 40 Euro für 30 Euro erwerben. Geplant ist, dieses Angebot zu steuern, damit es nicht missbräuchlich genutzt werden kann. Kaufen dürfen diese Gutscheine nur Privatpersonen und das auch nur in begrenzter Menge. Verkauft werden die Gutscheine, wenn der Lockdown vorbei ist, solange der Vorrat reicht und bis zum 31. Dezember – falls sie so lange reichen. Der Hauptausschuss hat den Vorschlag der Stadtverwaltung lange diskutiert und schließlich eine mehrheitliche Empfehlung für den Stadtrat erteilt. Dieser kann in seiner nächsten Sitzung am 11. März den entsprechenden Beschluss dazu fassen.

Außerdem wird die Stadt auch in diesem Jahr Gastronomen, die Flächen vor ihren Lokalen für Freisitze etc. nutzen, die entsprechende Gebühr erlassen. Diese kostenfreie Nutzung wird erweitert für Geschäfte, die aktuell geschlossen haben. Wer einen entsprechenden Antrag beim Ordnungsamt stellt, um Auslagen oder Aufsteller vor seinem Geschäft zu präsentieren, bekommt einen gebührenfreien Bescheid – sofern alle Vorschriften eingehalten werden. Auch dieses Vorhaben muss der Stadtrat noch beschließen.

Von Manuela Engelmann-Bunk