Döbeln

Die Stiefelstadt an der Mulde hat ein ambitioniertes Ziel. Bis zum Jahr 2025 will die Kommune europäische Umweltstadt sein. Sie bekäme dann ein spezielles Siegel – ähnlich dem Blauen Engel für Toilettenpapier – könnte damit für sich werben, würde Touristen sowie Experten anlocken und könnte zusätzliche Fördermittel erhalten.

Internes Papier

Die Pläne, wie dieses Ziel erreicht werden soll, sind in einem internen Papier der Stadtverwaltung zusammengefasst, das der Döbelner Allgemeinen Zeitung vorliegt. Verwaltungschef, Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU), will endlich Nägel mit Köpfen machen, ist aus seinem Umfeld zu vernehmen. Wie schon beim Schulstandort Döbeln-Ost ergreife er auch beim Thema Umweltstadt die Initiative. „Überall wird geredet, verhandelt, sondiert und abgewogen – wir in Döbeln wollen zupacken, etwas unternehmen, zum Wohle unserer Einwohner und aller Menschen.“ Diesen Satz soll Liebhauser in einer der jüngsten Dienstberatungen als Leitspruch ausgegeben haben. So sehen die Pläne im Detail aus:

Muldeninsel als Umweltzone

In zwei Schritten soll die Innenstadt von Döbeln – konkret das Gebiet der Muldeninsel – zum autofreien Bereich werden. Erster Schritt: Ab 2021 richtet die Stadt eine Umweltzone ein. In diese dürfen nur noch Fahrzeuge einfahren, die mindestens über eine lila Plakette verfügen, also besonders wenig Schadstoffe ausstoßen. „Der Bund und einzelne Länder streiten sich schon seit Jahren um die Einführung einer blauen Plakette. Wir haben das satt und führen einfach die lila Variante ein, also eine viel strengere“, so ein leitender Mitarbeiter des Döbelner Ordnungsamtes, der namentlich nicht genannt sein möchte. Notfalls setze das Döbeln auch gegen den Widerstand von Bundesverkehrsminister Andy Scheuer ( CSU) durch – falls dieser zu diesem Zeitpunkt noch im Amt sein sollte. In einem zweiten Schritt – ab 2024 – soll die Muldeninsel komplett autofrei sein. Das gilt übrigens auch für Elektrofahrzeuge, da deren Gesamt-Energie-Bilanz kaum besser ist, als die eines sparsamen Diesels.

Pferdebahnnetz ausbauen

Damit die Döbelner Innenstadt trotzdem nicht still steht, gibt es zwei große Investitionsprojekte. Das Netz der Pferdebahn soll umfangreich ausgebaut werden. Die Verlängerung der Gleise ist bis zum Hauptbahnhof, zum Bahnhof Döbeln-Mitte, zum Gewerbegebiet Döbeln-Ost und bis zum Wohngebiet Nord geplant. Der Bau zusätzlicher Wagen ist bereits beim Waggonbau Görlitz in Auftrag gegeben, wegen notwendiger Pferde steht die Stadt mit dem Gestüt Moritzburg in Verhandlungen. Die leistungsstarken Tiere könnten für passable Fahrzeiten sorgen. Durch seine guten Kontakte zum sächsischen Verkehrsministerium gelang es dem Döbelner Landtagsabgeordneten Henning Homann ( SPD), Fördermittel für den Gleisausbau zu beschaffen.

Radschnellweg über dem Flutgraben

Ein weiterer wichtiger Punkt des neuen Konzeptes ist der Ausbau der Radwege. Starten soll das Ganze mit einer Schnelltrasse entlang der südlichen Innenstadtgrenze, die später zu einem Radweg-Ring komplettiert werden könnte. Der Plan ist verblüffend einfach: Direkt über dem verbreiterten Flutgraben entsteht ein mehrspuriger Radschnellweg, der auch mit Rollern oder Inlineskates genutzt werden kann. Die Verankerung des Weges erfolgt seitlich auf den Flutmauern. Der Weg schwebt dann förmlich über dem Flutgraben. Wie die Anbindung an die vorhandenen Brücken erfolgt, ist noch zu klären. Die Landestalsperrenverwaltung hat aber schon grünes Licht signalisiert. „Da der Weg in der Regel mindestens einen halben Meter über dem Flutgraben verläuft, sollte das auch im Hochwasserfall kein Problem sein“, so ein Sprecher der Behörde.

Greta kommt nach Döbeln

Schon in einer der Ratssitzungen im ersten Quartal 2020 soll der Döbelner Stadtrat die Weichen für alle Vorhaben stellen. Nach Informationen dieser Zeitung gibt es dafür bereits Absprachen zwischen der CDU-Fraktion und der Fraktion von SPD/Bündnis 90-Die Grünen/ Die Linke. Zusammen kommen beide Fraktionen auf 15 Stimmen, was die Mehrheit bedeutet. Vertreter der AfD-Fraktion schäumen indes. Hatten sie sich doch in der Vergangenheit aufs Treibhaus eingeschossen und eine mögliche schwarz-rot-grüne Umweltoffensive überhaupt nicht auf dem Schirm. „Die glauben doch nicht wirklich, mit einer solch territorial begrenzten Aktion das Klima retten zu können“, heißt es aus den Reihen der AfD. Besonders wurmen dürfte dabei die Alternativen, dass Greta Thunberg zur Einweihung des Radschnellweges bereits ihren Besuch angekündigt hat.

Die Silvesterrakete Auf der Welt und auch in der Region Döbeln passieren genug ernste Dinge. Deshalb lassen wir zum Jahresabschluss die Silvesterrakete steigen, erlauben uns einen kleinen Scherz und hoffen, Sie damit etwas zum Schmunzeln zu bringen. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und einen guten Start in’s neue Jahr.

Von Jürgen Tretihn