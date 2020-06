Döbelner AfD-Stadtrat Kuppi teilt sich Podium mit rechtsextremem Kalbitz

Döbeln/Burgstädt

Die AfD-Stadtratsfraktion in Burgstädt hat für kommenden Freitag den wegen rechtsextremistischer Umtriebe zuletzt aus der AfD ausgeschlossenen ehemaligen Brandenburger AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz zu einer Kundgebung mit dem Titel „Grundrechte verteidigen“ eingeladen. Mit ihm will auch der im hiesigen Wahlkreis gewählte AfD-Landtagsabgeordnete Lars Kuppi (49) in Burgstädt auf dem Podium stehen. Das bringt dem Polizeibeamten, dessen Beamtenverhältnis als Polizeiobermeister in Chemnitz gerade ruht und der selbst von 2015 bis 2017 stellvertretender Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft war, gerade heftige Kritik von Kollegen ein.

Nach Medienberichten ist etwa der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, schockiert. Er äußerte, dass ein Polizist in der AfD nichts zu suchen habe. Auch der Döbelner Landtagsabgeordnete und Generalsekretär der SPD in Sachsen, Henning Homann, schüttelt den Kopf: „Dass Herr Kalbitz der Bundes-AfD zu rechtsextrem ist und sie versucht ihn auszuschließen, spricht Bände. Dass Herr Kuppi aber mit ihm gemeinsame Sache macht, zeigt wo er sich selbst in der AfD verortet. Eigentlich tun mir die Polizisten in Sachsen leid, dass sie durch Lars Kuppi so in den Dreck gezogen werden“, so Henning Homann. Das Berliner Landgericht hat am Freitag einem Eilantrag von Andreas Kalbitz auf eine einstweilige Verfügung gegen seinen Rauswurf aus der AfD stattgegeben. Er darf zunächst Mitglied bleiben bis das AfD-Bundesschiedsgericht eine Entscheidung fällt. Kalbitz (47) wird wegen seiner rechtsextremen Äußerungen vom Verfassungsschutz beobachtet.

Von Thomas Sparrer