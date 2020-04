Döbelner Autofrühling ist abgesagt

Döbeln

Nach einer Beratung zwischen der Stadtverwaltung und dem Döbelner Stadtwerbering am Mittwoch steht es nun fest: „Ich muss ich Ihnen mitteilen, dass der diesjährige Autofrühling Anfang Mai ersatzlos ausfallen muss“, so Grit Neumann, Vorsitzende des Döbelner Stadtwerberinges. „Eines kann ich Ihnen jedoch schon versprechen, dass der 25. Döbelner Autofrühling am 8. Mai 2021 nachgeholt wird“, versichert Grit Neumann.

Glücklich ist die Vorsitzende des Stadtwerberinges über die enorme Resonanz auf die Gutscheinaktion. Diese übertreffe alle Erwartungen. Erhältlich sind die Gutscheine in der Bäckerei Körner und der Löwen Apotheke in Döbeln.

Von Thomas Sparrer