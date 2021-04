Döbelner Autofrühling wird auf 13. Juni verschoben

Döbeln

Der Döbelner Autofrühling wird in diesem Jahr vom 9. Mai auf den 13. Juni, einen Sonntag, verschoben. Das teilte Grit Neumann, Vorsitzende des Döbelner Stadtwerberinges mit. Da aufgrund der aktuellen Corona-Lage abzusehen ist, dass der traditionelle Autofrühling im Mai so nicht stattfinden kann, hofft der Stadtwerbering nun, dass es an jenem Juni-Sonntag möglich ist. Eine weitere Verschiebung in den Sommer wäre schon wegen des Namens Autofrühling wahrscheinlich unsinnig.

Stadtrat berät am Donnerstag

Grit Neumann hat für den Stadtwerbering der Stadtverwaltung Vorschläge für die von der Gemeinschaft der Innenstadthändler favorisierten verkaufsoffenen Sonntage im laufenden Jahr übermittelt, damit diese in die Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung am Donnerstag aufgenommen werden können. Nach dem sächsischen Ladenöffnungsgesetz sind diese verkaufsoffenen Sonntage an ein besonderes regionales Ereignis gebunden. Das heißt, fällt dieses besondere regionale Ereignis auf Grund einer eventuellen Corona-Verordnung weg, ist auch das Offenhalten von Verkaufsstellen an diesem Tag nicht statthaft. Deshalb soll der Autofrühling in diesem Jahr am 13.Juni erstmals sonntags stattfinden. Jahrelang haben die Einzelhändler Sonnabendvormittags den Autohäusern der Region eine Bühne geboten. Gemeinsam wurden Kunden und potenzielle Autokäufer in die Innenstadt gelockt. Nun sollen die Autohändler den Einzelhändlern helfen, an einem verkaufsoffenen Sonntag die Stadt zu beleben und ein Öffnen der Geschäfte erst zu ermöglichen.

Öffnen auch zum Stadtjubiläum und beim Streetfood-Festival

Die weiteren geplanten offenen Sonntage wären der 25.Juli anlässlich der trotz der coronabedingten Heimatfestabsage geplanten Festwoche zum 1040-jährigen Stadtjubiläum Döbelns. Am Sonntag, dem 10. Oktober, wollen die Geschäfte im Zentrum im Rahmen des Döbelner Streetfood-Festivals öffnen und am 12. Dezember im Rahmen des Döbelner Weihnachtsmarktes.

Von Thomas Sparrer