Nach 14 Jahren wollte Sabine Karlas im Ruhestand als erstes an die Ostsee fahren. Doch erstens kommt es anders. Zweitens als man denkt.

Die Mitarbeiter der beiden Awo-Seniorenheime in Döbeln verabschiedeten am Montag ihre Chefin Sabine Karlas in den Ruhestand. Quelle: Sven Bartsch