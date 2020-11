Döbelner Bäcker mit Ideen und Stollen

Döbeln

Ganz im Zeichen des Stollens steht immer der dritte Sonnabend im November in der Region. Erntebrot in Döbeln-Masten lädt traditionell zum Tag der offenen Tür. Die Bäckerei Körner bittet in Großweitzschen zum großen Stollenmarkt. Dieses Jahr war wegen Corona alles anders. Die Feste mit vielen Besuchern mussten ausfallen. Den Termin ganz fallen lassen, wollte man aber weder in Masten noch in Großweitzschen.

Rosinenstollen am meisten gefragt

Erntebrot lud am Sonnabend auf dem Hof des Unternehmens zum Werksverkauf mit besonderen Rabatten. Das Unternehmen verkauft seinen Stollen neben den 26 eigenen Filialen auch im Online-Shop. Nicht nur in der Region sondern bis nach Österreich und die Schweiz. „Renner ist nach wie vor unser Sächsischer Rosinenstollen. Aber auch Mohn-Marzipan und Schoko-Mandel sind gut nachgefragt“, sagt Erntebrot-Geschäftsführerin Elke Lehmann. Bis zu 4000 Stollen am Tag stellt das Unternehmen her. Gebacken wird seit September bis etwa 23. Dezember. Gefragt ist neuerdings auch Stollen, den die Käufer nach Belieben noch selber buttern und zuckern.

Anzeige

Verkäuferin Sonja Ort bot am Sonnabend beim Werksverkauf den Erntebrot-Stollen in allen Variationen an. Quelle: Sven Bartsch

Whisky-Stollen mit regionalem Partner

Einen Hofverkauf veranstaltete am Sonnabend auch die Bäckerei Körner in Großweitzschen. Neben Stollen gab es Glühwein, Punsch und Leckeres aus dem Holzbackofen zum Mitnehmen. Seit vergangener Woche werden bei Körners für die fünf Filialen und den neu gestalteten Onlineshop etwa 180 Stollen pro Schicht gebacken. In Spitzenzeiten werden es bis zu 350 sein“, sagt Bäckermeister Patrick Seyffarth. Zehn Stollensorten hat das Familienunternehmen im Angebot. Renner ist auch hier der klassische Rosinenstollen. Patrick Seyffarth hat in diesem Jahr zum zweiten Mal seinen Whisky-Stollen mit dem Prädikat „sehr gut“ bewertet bekommen. Lange hatte der junge Whiskysammler nach einem regionalen Whisky gesucht und schließlich in der Spreewald Distillery in Schlepzig gefunden. Dort kam der damit gebackene Stollen im September bei einer Verkostung so gut an, dass eine Partnerschaft entstand und nun zu jedem ganzen Körner-Whisky-Stollen auch eine Probeflasche des Stork-Club-Whiskys gepackt wird, mit dem der Stollen angereichert ist.

Etwas beschaulicher als sonst beim Stollenfest ging es dieses Jahr beim Stollen-Hofverkauf der Bäckerei Körner in Großweitzschen zu. Quelle: Sven Bartsch

Der Kuchen vom Vortag zum Anstoßen

Den Onlineshop und die Internetseite hat das Familienunternehmen in der Corona-Zeit überarbeitet. „Damit versuchen wir die Verluste durch den derzeit ausgesetzten Café-Betrieb in unseren Filialen ein wenig zu kompensieren und Kurzarbeit unter unseren 55 Mitarbeitern zu vermeiden“, sagt Patrick Körner. Das Onlinegeschäft wächst gerade. Auch Dank des mit der Feinbrandmanufaktur Brabant in Marbach gemeinsam neu entwickelten Kuchenlikörs. Die Idee entstand bei einer Whisky-Verkostung. Patrick Seyffarth ärgerte sich schon immer, wenn er unverkauften Kuchen am Abend wegwerfen sollte. Daraus wird nun eine Maische für einen Branntwein angesetzt. Mit Sahne wird daraus ein leckerer Kuchenlikör. Die zweite Charge von Körners Kuchenlikör wird gerade in Marbach für das Weihnachtsgeschäft der Bäckerei Körner abgefüllt.

Dieser Weihnachtsschmuck wurde in den Roßweiner Werkstätten für Behinderte hergestellt und beim Hofverkauf in Großweitzschen angeboten. Quelle: Bartsch

Von Thomas Sparrer